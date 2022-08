Todo lo que ofrece el portal Estudia Deporte en cuanto a FP en Actividades Físicas y Deportivas Emprendedores de Hoy

martes, 23 de agosto de 2022, 12:46 h (CET)

Los estudios deportivos tienen como objetivo preparar a los alumnos para la actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una especialización o modalidad deportiva.

Estudia Deporte es un portal especializado en formación deportiva que presenta programas enfocados en todo lo referente con las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE) y la Formación Profesional en actividades físicas y deportivas. Además, abarca lo relacionado con los grados o carreras universitarias, los estudios de posgrado y los programas de doctorado, con enseñanzas superiores del más alto nivel académico. Por consiguiente, se muestra el abanico de salidas profesionales que posibilitan los estudios deportivos.

Información sobre Formaciones Oficiales en Actividad Física y Deporte, en Estudia Deporte Estudia Deporte, el portal especializado en formación deportiva de España, dispone de listados actualizados con todos los centros educativos oficiales, cursos formativos y eventos relacionados con la actividad física y el deporte que existen en todo el territorio español.

La completa información de la web, así como los recursos en el sector deportivo para estudiantes, entrega las herramientas necesarias destinadas a las personas que quieran formarse en el ámbito profesional de actividades físicas y deportivas.

La FP en Actividad Física y Deporte La Formación Profesional o FP se refiere al tipo de enseñanza oficial que busca la inserción en el mercado laboral en un sector o ámbito profesional en específico. Los perfiles profesionales de la FP en Actividades Físicas y Deportivas, en sus diferentes niveles formativos (FP Básica, FP de Grado Medio y FP de Grado Superior), son uno de los más demandados en el territorio español.

Los profesionales graduados en Formación Profesional Básica poseen características y ámbitos de actuación muy específicos, entre los que se mencionan las labores de conserjería, ordenanza, control y mantenimiento en instalaciones, colegios y piscinas. Una vez finalizada la formación como Técnicos de FP Básica en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas, el alumnado podrá dedicarse a su actividad profesional, o bien seguir su formación profesional.

En cuanto a la FP de grado medio, existe el Título de Técnico en Actividades Ecuestres y el Título de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, que se relaciona directamente con las salidas profesionales del título que sustituye desde su actualización a LOE, el título de técnicos en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural o TECO.

Finalmente, como grado superior de Formación Profesional está el Técnico en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) y el Técnico en Acondicionamiento Físico (TSAF), que permiten salidas profesionales como monitor de actividades extraescolares y de tiempo libre, instructor y entrenador de acondicionamiento físico en salas y de actividades dirigidas. Igualmente, la figura profesional de entrenador personal es una de las más representativas de este tipo de formación. Finalizadas dichas enseñanzas, si el alumnado lo desea, podrá acceder a una carrera universitaria y seguir su formación académica con, por ejemplo, el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o cualquier otra formación superior que le sea interesante para cumplir con sus objetivos formativos.

En Estudia Deporte, se dispone de toda la información referente a dichas formaciones y sobre los centros de formación oficiales que las imparten, así como cursos formativos relacionados con las actividades físicas y deportivas que se ofertan en toda España. Aquellos que desean formarse y convertirse en profesionales en el ámbito de las actividades físico-deportivas, no pueden dudar en visitar el portal y asesorarse por su equipo de profesionales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Por qué confiar en una gestoría online como Gestiones 24 Todo lo que ofrece el portal Estudia Deporte en cuanto a FP en Actividades Físicas y Deportivas BiNarval Plus Z y dieta sana, lo ideal para cuidarse Outlet 14, mayorista outlet de ropa de marcas Just Property Finders expone las principales tendencias del mercado inmobiliario actual