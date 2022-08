Los bolsos versátiles de Carmen Fernández Complementos Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 15:41 h (CET)

Los accesorios o complementos pueden dar un toque de elegancia y estilo a un conjunto, dependiendo de la ocasión, evento y lugar. Y si hay un complemento que las mujeres adoran y siempre quieren llevar consigo es el bolso. Por ello, lo mejor es elegir una opción versátil, que se pueda llevar con más de un look.

Basándose en esta premisa, Carmen Fernández Complementos ha desarrollado una línea de bolsos para invitadas. Estos accesorios combinan con la mayoría de los estilismos para fiestas elegantes, pero también quedan geniales con un par de vaqueros sencillo.

Bolsos para usar con cualquier outfit Los bolsos se han convertido en el complemento estrella de cualquier look de invitada e, incluso, son más importantes en el estilismo que los propios zapatos. Sin embargo, en general los bolsos para invitadas encontrados en el mercado son bastante incómodos y poco ponibles. Y ahora que los smartphones han aumentado en tamaño, un clutch, un wristlet, un baguette, un minaudière y otros usados comúnmente para los eventos se hacen pequeños, rígidos y poco versátiles.

Desde Carmen Fernández Complementos apuestan por la versatilidad, sencillez y comodidad, sin dejar de lado el estilo. Han diseñado bolsos para invitadas con rafia de primera calidad, un material flexible y muy cómodo de llevar. Estos pueden ser usados como bolsos de mano, pero también es posible colgarlos del hombro. Disponen de distintos colores y diferentes cierres para adaptarse al estilo y look de quien los use.

Los diseños que ofrece Carmen Fernández Complementos combinan a la perfección con cualquier look de invitada, sencillo o de lo más elegante. Pero también son ideales para usar con outfits más urbanos, con un aire casual.

Carmen Fernández Complementos crea moda versátil y sostenible La firma Carmen Fernández Complementos nace en el 2018 con la misión de completar el look de mujeres con creaciones versátiles para cubrir cualquier momento de su día a día. Todas sus piezas son diseñadas poniendo especial cuidado a los detalles y fabricadas de forma artesanal. Además, para la creación de todos sus complementos se usan materiales de primera calidad.

Esta compañía se caracteriza por su responsabilidad social corporativa sólida, lo cual se traduce en la producción de moda sostenible. Sus productos son manufacturados por empresas locales y nacionales, favoreciendo así la creación de empleo.

A través de la página web de Carmen Fernández Complementos es posible conocer su catálogo y observar las opciones de bolsos para invitadas. La firma también dispone de tocados, cinturones, pendientes y otros accesorios que complementan el look.



