Guto Ajayu, parte del movimiento Piramidismo Cromático Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 11:56 h (CET)

Como parte del movimiento pictórico Piramidismo Cromático, Guto Ajayu expondrá sus obras en Nueva York, donde estará entre octubre y noviembre del año 2022.

Piramidismo Cromático El piramidismo cromático es una teoría fundamentada en principios filosóficos, la geometría, el color y el pensamiento positivista que impacta el diario acontecer de las personas.

Es una nueva corriente pictórica con una forma muy característica de entrelazar pinceladas, líneas y colores, creando tejidos de formas inconfundibles, que pueden no solo dar un realismo, surrealismo o abstraccionismo; sino que pueden llegar al hiperrealismo retomando los planos, volúmenes, vibraciones, ritmos, estática y movimiento conservando siempre ese carácter piramidal y escalonado cromático y su tejido peculiar de hilos cromáticos interviniendo de manera muy especial la “vibración” de los elementos.

Es la nueva corriente pictórica para la historia de la nueva vanguardia, que teje todas las corrientes sin copiarlas ni representarlas precisamente, con una atmósfera homogénea tanto objetiva como subjetiva; pero con una peculiaridad no solo de significación temática, sino de riqueza visual y que visualiza cada partícula que forma la profundidad de la perspectiva, el plano de cada objeto o atmósfera con un juego de tejidos entrelazados que pueden ser escalones y pirámides, así como también cordones finamente definidos de puntillismo enlazados, tal como pinceladas en forma de pequeños átomos triangulares o piramidales; depurando figuras reales hasta convertirlas en tejidos delimitados cromáticos, que si bien proyectan una claridad en la forma y el color, también le dan a cada figura una singular presencia objetiva o subjetiva.

Con respecto a su historia, se puede indicar que es un movimiento pictórico de la nueva vanguardia del Arte Moderno, creado en el siglo XXI.

Después de varios rompimientos de la clásica pintura y las corrientes que ya se conocen, el artista visual de ese tiempo desea modernizarse tratando de menospreciar la forma y el color aplicado a un lienzo clásico y plano, haciendo cambios con texturas y relieves distintos, terminando en formas tridimensionales llamadas revolucionarias como el arte objeto y la instalación que han jugado y manejado el morbo, la discusión polémica, la crítica antagónica sin sentido, convertido en un producto de mercado y no educacional, en un coleccionismo capitalista más que en un sistema para cultivar un contenido provechoso. Entonces nace el piramidismo que encuentra infinitas combinaciones y revive el colorido en los lienzos, formula diferentes ecuaciones, dimensiones y formas que estaban detrás del aburrimiento de los críticos.

Nace en esa época de obscuridad y de decadencia del arte, cuando el ser humano es involucrado en la mentira que se había acabado el instinto por la belleza y la creatividad, la misma creatividad natural que el hombre ha tenido por más de 300 siglos, basándose en comentarios erróneos de qué el siglo XX es el último siglo de la creación de la pintura y que ya estaba estática.

Otros hablan de la muerte de la pintura como un preludio a la misma muerte del intelecto humano. Comenzaron a llevar el arte a la más mínima expresión creativa y hacen creer a las personas que no importa la creatividad. Con esto aparece una grave consecuencia: la decadencia del arte que está llegando cada vez más a un triste nivel de no retorno convirtiendo a la humanidad en irracional, insensible y llevándonos a un mar de ignorancia que consume y devora a las personas.Este es el triste ambiente que actualmente se vive en el mundo del arte, pronunciado de voz en voz por intelectuales y eruditos a nivel mundial. Pero, sin embargo, renace como el ave fénix entre las cenizas, una nueva vertiente de creatividad acuñada con todo el legado pictórico, de todas las generaciones de artistas, que sembraron dentro del ser humano la semilla de la creatividad de la belleza y de la superación.

Este movimiento artístico es creado con el propósito de dar comienzo a una nueva etapa de reivindicación de las Artes y la creatividad humana.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El hotel balneario, Balneari Prats, ofrece un programa antiestrés muy cerca de Barcelona El equipo de ISholidays.com garantiza los mejores destinos para las vacaciones Guto Ajayu, parte del movimiento Piramidismo Cromático Cómo comenzar el trading de Bitcoin con el pie derecho Operar con Bitcoin requiere precaución debido a la volatilidad de este criptoactivo Despedidas en Alicante de la mano de Despedidas Karamba