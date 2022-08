Cómo comenzar el trading de Bitcoin con el pie derecho Operar con Bitcoin requiere precaución debido a la volatilidad de este criptoactivo Redacción

lunes, 22 de agosto de 2022, 11:51 h (CET) Los posibles inversores y traders encuentran interesante a Bitcoin. Sin embargo, es crucial comprender las oportunidades y los riesgos antes de operar con Bitcoin. Bitcoin es, sin duda, un activo criptográfico altamente volátil. Esta moneda digital no tiene un gobierno o una autoridad central para controlarla o regularla.

En cambio, una base de datos computarizada que la fuerte criptografía asegura con la tecnología Blockchain mantiene un registro de los propietarios de Bitcoin.

Si bien las personas pueden usar Bitcoin para comprar artículos cotidianos en tiendas específicas que aceptan criptomonedas, la mayoría de las personas lo intercambian como un activo digital. Por lo tanto, la gente especula con los precios de Bitcoin en las plataformas para obtener ganancias. Y algunas personas han obtenido ganancias impresionantes al comprar y vender esta criptomoneda en intercambios como Immediate Edge.



Sin embargo, los precios de Bitcoin son muy volátiles, lo que significa que los traders también pueden perder una parte importante de su dinero. La caída en picado de las criptomonedas ha hecho que algunas personas terminen con grandes pérdidas. Este artículo destaca consejos para ayudarlo a comenzar a operar con Bitcoin con el pie derecho y evitar pérdidas.

Use los indicadores necesarios para un análisis del mercado El criptomercado tiene muchos indicadores técnicos, como la media móvil, el índice de movimiento direccional, el índice de fuerza relativa, las Bandas de Bollinger, los niveles de retroceso de Fibonacci, el SAR parabólico y la Nube Ichimoku. Estos indicadores técnicos tienen varias configuraciones, lo que significa que tiene infinitas posibilidades al rastrearlos.

Un operador de Bitcoin experimentado sabe que la lectura correcta del mercado es más importante que elegir el mejor indicador. Un trader puede rastrear la correlación de Bitcoin con los mercados tradicionales. Otro puede centrarse en los gráficos de precios de las criptomonedas. Idealmente, no hay un solo enfoque correcto o incorrecto aquí. Pero el seguimiento de cinco indicadores puede no proporcionar los mejores conocimientos. Recuerde, el mercado de las criptomonedas es dinámico y las cosas pueden cambiar rápidamente.

No se apresure a retirar su dinero Tal vez planeó intercambiar $ 5.000. Sin embargo, se da cuenta de que podría necesitar al menos $2.000 de la misma cantidad en 12 meses para el mantenimiento del automóvil o los gastos de viaje. Eso significa que asignar el 100% de su dinero en el trading de Bitcoin no es prudente porque tendrá que vender algunas de sus posiciones en el momento equivocado para cubrir esos gastos.

Incluso cuando gaste sus ingresos en un fondo de finanzas descentralizado, se enfrentará al riesgo de pérdidas por deterioro o ataques que pueden comprometer el acceso a sus fondos. Tal vez, el mejor enfoque es permitir que sus fondos tengan un período de consolidación de dos años al operar con Bitcoin.

Pruebe con el promedio del costo en dólares El miedo a perderse algo puede barrer incluso al trader de Bitcoin más competente. La mayoría de la gente cede ante la urgencia de construir una posición lo más rápido posible. Sin embargo, todos obtienen un 50% o más de rendimiento de manera constante. Cuando algunas personas se dan cuenta de que incluso las monedas de los memes publican retornos estelares, temen quedarse a un lado mirando.

El promedio del costo del dólar es una estrategia de trading que implica comprar Bitcoin por el mismo valor de dólares cada mes, semana o año, independientemente de la dirección del mercado. Por ejemplo, puede optar por comprar bitcoins por valor de $200 todos los viernes por la tarde durante un año. De esa manera, evita la presión y la ansiedad del deseo constante de decidir cuándo agregar una posición. Sin embargo, no compre todas las posiciones de trading dentro de las cuatro semanas, ya que la adopción de Bitcoin aún es baja.

Decida cuándo parar Sin duda se equivocará en algún momento. Sin embargo, no tiene que compensar esto aumentando el monto de su operación para recuperar sus pérdidas. En su lugar, haga lo contrario tomándose un descanso durante algunos días.

Las pérdidas pueden tener un impacto psicológico significativo en usted. Y esta pesada carga puede afectar significativamente su capacidad de pensamiento. Incluso cuando nota una oportunidad durante el descanso, puede dejarla pasar. Trate de pasar los días de descanso organizando su vida, pero no operando.

Operar con Bitcoin requiere precaución debido a la volatilidad de este criptoactivo. Pruebe estos consejos para comenzar a operar con Bitcoin con el pie derecho.

