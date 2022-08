¿Qué hace que Bitcoin sea mejor que el dinero fiduciario? El valor del dinero fiduciario puede subir o bajar dependiendo del comercio de acciones y la confianza de la gente Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 22 de agosto de 2022, 11:06 h (CET) La mayoría de la gente no pensaba mucho en el dinero fiduciario o convencional hasta que Bitcoin se volvió cada vez más popular. Los precios vertiginosos de esta moneda virtual en 2017 la llevaron al centro de atención antes de captar la atención del mundo en 2021, después de alcanzar un precio máximo histórico de más de $65.000.

Esencialmente, la mayoría de las personas e instituciones han utilizado el dinero fiduciario como su principal método de transacción durante décadas. Los respectivos países tienen monedas fiduciarias y determinan su valor de cambio. Cada nación tiene un banco central que controla o regula el dinero fiduciario. Además, el valor del dinero fiduciario puede subir o bajar dependiendo del comercio de acciones y la confianza de la gente. Por lo tanto, si planea intercambiar Bitcoin, puede considerar usar Bitcode Prime para una mejor experiencia comercial.

Por otro lado, ser una moneda digital significa que Bitcoin no tiene una autoridad reguladora o de gobierno central. Y este atributo hace que las transacciones de Bitcoin sean seguras, flexibles y asequibles. Bitcoin utiliza la tecnología Blockchain para crear un sistema más transparente y los usuarios pueden monitorear rápidamente las transacciones.

Satoshi Nakamoto, el misterioso fundador, lanzó Bitcoin en 2009 después de la crisis financiera de 2008. Si bien la criptomoneda no ganó popularidad de inmediato, se convirtió en un fenómeno global cuando más personas e instituciones comenzaron a invertir en ella después de 2017.

Además, ahora más personas compran Bitcoin en plataformas y lo usan para pagar servicios y bienes. Y su uso, especialmente para transferencias transfronterizas, está aumentando a nivel mundial, lo que significa que algunas personas lo prefieren al dinero fiduciario. Entonces, ¿qué hace que Bitcoin sea mejor que el dinero convencional? Aquí hay algunas razones.

Bajos costos de transferencia y almacenamiento Cuando se usa dinero fiduciario, la gente lo guarda en cuentas bancarias tradicionales. Estas cuentas tienen saldos mínimos y transferir los fondos les cuesta tarifas elevadas. Los usuarios de Bitcoin almacenan sus monedas en billeteras criptográficas que no tienen saldos mínimos. Al transferir bitcoins, Bitcoin cobra menos que el dinero fiduciario. Aunque mover Bitcoin puede aumentar los cargos a medida que aumenta su valor, sigue siendo más barato que el dinero convencional.

Adopción en aumento Algunas personas pensaron en Bitcoin como una nube pasajera, pero estaban equivocados. Bitcoin tiene muchos beneficios sobre el dinero convencional, lo que ha hecho que más empresas lo adopten. Por ejemplo, empresas como MicroStrategy, PayPal y Visa adoptan Bitcoin. Otras instituciones han comprado Bitcoins por valor de millones de dólares estadounidenses. Esta creciente adopción significa que poseer Bitcoin es más que tener dinero. Bitcoin es una inversión, mejor que el dinero fiduciario, que los gobiernos pueden manipular acuñando más.

Divisibilidad La divisibilidad de Bitcoin significa que las personas pueden realizar transacciones con pequeñas cantidades de criptomonedas. Las personas aceptan transacciones de Bitcoin en 100 millones de partes, lo que significa que una transacción puede ser equivalente a 0,00000001 partes. También llamado Satoshi, este número hace que una transacción menor sea imposible con dinero fiduciario. Por lo tanto, los expertos argumentan que Bitcoin es el método de transacción más equitativo a nivel mundial. Explorar Bitcoin más le permite comprender por qué es un excelente método de pago.

Accesibilidad Ser digital significa que Bitcoin es una moneda global. Las personas pueden usar esta moneda virtual para transacciones transfronterizas, y esta moneda virtual conserva su valor. A diferencia del dinero fiduciario, los usuarios no incurren en tarifas de conversión de moneda elevadas. Las fronteras limitan el dinero fiduciario dentro de las limitaciones de sus respectivos países. Si desea enviar dinero a un amigo o familiar al extranjero, debe pagar tarifas de conversión. Además, la transacción llevará más tiempo que un pago de Bitcoin.

Cero interferencias Bitcoin está descentralizado, lo que significa que ninguna autoridad central puede interferir con una transacción o red de Bitcoin. Los gobiernos pueden interferir con la producción o el valor de Bitcoin. Además, los estafadores no pueden interferir con el libro mayor de Blockchain que registra todas las transacciones de Bitcoin. Ningún delincuente se ha infiltrado en la red de Bitcoin, lo que llevó a los expertos a decir que la criptomoneda es a prueba de fraude.

Palabras finales Algunos entusiastas argumentan que Bitcoin eventualmente se convertirá en una moneda global. Si eso sucederá es cuestión de tiempo. Por ahora, la gente continúa invirtiendo y comerciando con Bitcoin. Otros lo usan como su moneda digital favorita, especialmente para transacciones transfronterizas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 47% de seguros de vida se firman a prima única financiada por el banco y son reclamables, según Asufin La asociación calcula que estos seguros son hasta un 300% más caros ¿Cuál es la diferencia entre el yuan digital y las criptomonedas? Existe la certeza de que siempre existirá, reemplazando el efectivo físico y las monedas ¿Qué hace que Bitcoin sea mejor que el dinero fiduciario? El valor del dinero fiduciario puede subir o bajar dependiendo del comercio de acciones y la confianza de la gente Razones para añadir Bitcoin a tu cartera de inversiones Su creación está limitada y su precio aumenta continuamente La inflación del trigo se debe a la crisis climática Se va a crear una nueva desigualdad económica entre los países importadores y exportadores de trigo