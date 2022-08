Razones para añadir Bitcoin a tu cartera de inversiones Su creación está limitada y su precio aumenta continuamente Redacción

lunes, 22 de agosto de 2022, 10:59 h (CET) Algunas personas y expertos han declarado muerto a Bitcoin innumerables veces. Sin embargo, se ha convertido en una nueva y mejor inversión para los inversores. Es la criptomoneda más negociada y popular del mundo. Como resultado, ha atraído mucha atención de los medios e inversores. Sin embargo, algunas personas no son conscientes de los beneficios de inversión de incluir Bitcoin en sus carteras. Aquí hay razones válidas para agregar esta moneda virtual a su cartera de inversiones.

Alta portabilidad Bitcoin no es un elemento físico que pueda sostener en la mano. Es un activo digital al que puede acceder y transferir en cualquier momento. A diferencia del oro, Bitcoin es portátil y nadie puede siquiera detectar que tiene Bitcoin en la billetera criptográfica que tiene en un teléfono inteligente o tableta.

Las personas almacenan Bitcoin en teléfonos inteligentes, computadoras y billeteras de hardware. Transferir Bitcoin de una billetera criptográfica a otra también es una tarea sencilla. Siempre que un dispositivo inteligente tenga conexión a Internet, lo usa para enviar sus tokens a la billetera receptora en cuestión de minutos.

Además, puede convertir fácilmente sus bitcoins en efectivo en un intercambio de criptomonedas. Una vez que se haya registrado en dicha plataforma, puede transferir bitcoins a su cuenta y venderlos para recibir dinero fiduciario en su cuenta bancaria.

Escasez de Bitcoin Con la disminución de la oferta de Bitcoin, la demanda aumenta. Y esto eleva el precio o valor de esta criptomoneda. Satoshi Nakamoto creó esta moneda digital con un protocolo que limita su disponibilidad a solo 21 millones de monedas. Los mineros continúan produciendo más bitcoins, acercándose al número total que el mundo puede tener. En consecuencia, más personas compran esta moneda virtual creyendo que su valor será mayor una vez que los mineros produzcan todas las monedas posibles. Y su precio seguirá aumentando hasta que los mineros generen los 21 millones de monedas.

Transacciones rápidas Ser digital significa que las personas pueden transferir Bitcoin más rápido, en cualquier momento y en cualquier lugar, utilizando sus dispositivos móviles. Una transacción de Bitcoin toma minutos, incluso los pagos transfronterizos. Y este no es el caso del dinero fiduciario. En consecuencia, la adopción de Bitcoin sigue aumentando a nivel mundial a medida que las personas y las empresas se dan cuenta de los beneficios de realizar transacciones con él.

Además, las transacciones de Bitcoin son más baratas ya que no involucran intermediarios que cobran tarifas de servicio. Por lo tanto, incurrirá en menos cargos al realizar transacciones con Bitcoin que con los métodos de pago convencionales.

Por otra parte, la cadena de bloques de Bitcoin mantiene un registro de todas las transacciones que han tenido lugar entre las direcciones de Bitcoin. Así, los participantes pueden confirmar o monitorear transacciones de Bitcoin en tiempo real. Y nadie puede manipular este registro ya que las transacciones de Bitcoin son irreversibles.

Divisibilidad de Bitcoin Bitcoin es la forma de dinero más divisible. Es divisible hasta ocho decimales. Un Satoshi, la unidad más pequeña de Bitcoin, equivale a 0,00000001 BTC. Y esto equivale a la 100 millonésima parte de un Bitcoin. La alta divisibilidad significa que unidades pequeñas como Satoshi pueden facilitar pequeños micropagos. Los micropagos se están convirtiendo en un sistema de pago más popular en la era digital. Y esto hace que Bitcoin sea cada vez más popular entre comerciantes y consumidores.

Adopción en aumento No es ningún secreto que las personas y las instituciones de todo el mundo adoptan Bitcoin más que nunca. Eso es porque se han dado cuenta del potencial de esta moneda digital. Hoy en día, puede encontrar rápidamente un comerciante local o en línea que acepte Bitcoin. Eso significa que no tendrá dificultades para gastar sus tokens. Las grandes empresas también están invirtiendo en Bitcoin o tomándolo como método de pago. Estos signos indican que Bitcoin eventualmente podría convertirse en una moneda corriente.

Conclusión Bitcoin ha dominado el mundo de las criptomonedas durante muchos años. Su precio también ha aumentado a lo largo de los años a pesar de su volatilidad. Hoy, agregar Bitcoin a su cartera de inversiones podría significar invertir en un activo criptográfico que eventualmente podría convertirse en una moneda digital global. Además, podría vender sus tokens más tarde para obtener grandes ganancias cuando aumente el valor de Bitcoin. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

