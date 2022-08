Las claves para elegir un buen inquilino, por Amigo Inversor Emprendedores de Hoy

domingo, 21 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

El primer aspecto a tener en cuenta por los arrendadores para conseguir un proyecto de alquiler inmobiliario exitoso y sin dolores de cabeza es elegir un buen inquilino.

Es recomendable que el arrendador se asesore con expertos en el tema y conozca cada uno de los pasos a seguir para tomar una decisión eficaz y certera. De esta decisión dependerá si el propietario de la vivienda consigue aumentar su cashflow mensual y el valor de la misma.

Amigo Inversor, especialista en inversión y asesoría inmobiliaria, ofrece a sus clientes una serie de recomendaciones para que puedan elegir un buen inquilino para su propiedad.

La importancia de elegir un buen inquilino para conseguir mayor rentabilidad Amigo Inversor es un profesional con años de experiencia en el sector inmobiliario que ha enfrentado al igual que muchas personas los problemas de elegir un mal inquilino. Por esta razón, ha creado un artículo en su web que explicacómo elegir un buen inquilinoen España para ganar mayor rentabilidad con una vivienda.

Primeramente, el arrendador debe identificar los potenciales arrendatarios de acuerdo a las características de su propiedad, incluyendo ubicación, lugares estratégicos, estado de las estructuras e instalaciones, etc. Una vez hecho esto, el siguiente paso es analizar los aspectos más importantes del inquilino como por ejemplo su histórico: su profesión, referencias previas con otro arrendatario, situación laboral.

Amigo Inversor también recomienda pedir más meses de fianza que solo el primer mes, ya que esto le permitirá filtrar a personas con mayor poder adquisitivo. Además, es importante que los propietarios tengan en cuenta los detalles de personalidad en el inquilino como la puntualidad, formalidades, forma de hablar, aspecto, entre otros.

Otras claves para escoger inquilinos particulares o empresarios Si el arrendador está alquilando un local o nave comercial debe tener en cuenta la experiencia del inquilino como gestor de un negocio durante la investigación de su histórico. Amigo Inversor menciona que esto será crucial para encontrar un cliente potencial que aumente el valor de la propiedad en vez de disminuirlo. Asimismo, el propietario necesita evaluar el conocimiento que posee el empresario o emprendedor con respecto al mercado, especialmente en la zona o país donde se ubica el establecimiento. En el caso de los particulares, es crucial tener en cuenta su estabilidad laboral, ya que de ello dependerán las probabilidades de que ocurra o no un impago. Amigo Inversor también recomienda a los arrendadores contratar un seguro de impagos cuando arriendan a un particular. Este tipo de seguros pueden cubrir de 6 a 18 meses de impagos y algunas empresas que los ofrecen disponen de asesores expertos en solucionar este tipo de situaciones.

Amigo Inversor es un inversor inmobiliario que ofrece a las personas sus servicios profesionales tanto de forma offline como online. Esto incluye consejos, modelos de contratos para particulares y empresas, y otros recursos para que puedan elegir un buen inquilino para su propiedad en España.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comprar jamón ibérico de calidad y garantizado en Enrique Tomás La importancia de realizar una adecuada limpieza de los extractores de las cocinas, por Tecnigras Gestión de dispositivos en educación de la mano de SETEK Ofertas de gafas verano con Goodbye, Rita Las claves para elegir un buen inquilino, por Amigo Inversor