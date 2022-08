VIII Muestra de Cine Lago de Iznájar en el embalse de Iznájar también conocido como Lago de Andalucía, el más grande de toda la comunidad Sandra Ovies

sábado, 20 de agosto de 2022, 09:30 h (CET) En verano las calles del bello municipio cordobés de Iznájar se llenan de luces, cámaras, proyecciones, en su tan esperada Muestra de Cine Lago de Iznájar. Este año no podía ser menos y, del 20 al 27 de agosto, sus habitantes muestran su pasión por el mundo del cine con un homenaje repleto de actividades gratuitas para toda la familia como sesiones de cine al aire libre, talleres y masterclass, música en directo, performance, etc.

Este año el actor José Luis López Vázquez cumpliría 100 años y, precisamente, la celebración de este centenario ha sido la chispa para que esta octava edición de la Muestra de Cine Lago de Iznájar decida apostar por la cinematografía nacional como eje central de su programa. La actriz Blanca Romero se encargará de dar el pistoletazo de salida en una sesión inaugural que recordará al guionista y escritor Rafael Azcona a través de la proyección de Los muertos no se tocan, nene, protagonizada por la propia intérprete junto a Silvia Marsó, Mariola Fuente oCarlos Álvarez-Novoa, obra que el propio Azcona nunca llegó a llevar a la gran pantalla en vida por problemas con la censura.

Posteriormente, el 21 y 22 de agosto, la proyección de La cabina (Antonio Mercero) yMi querida señorita (Jaime de Armiñán) mostrarán una pequeña parte de la aportación que el gran José Luis López Vázquez realizó al séptimo arte nacional y es el tributo que la Muestra de Iznájar hace a los actos del Centenario del Nacimiento del gran actor. Además, la actriz Irene Lázaro también realizará una performance titulada La Cabina 2.0 que tendrá lugar en la única cabina de teléfonos que sobrevive en este pueblo cordobés.



La presencia del actor norteamericano Ken Appledorn será la nota internacional de esta nueva edición de la Muestra de Cine Lago de Iznájar en la que realizará un encuentro bajo el título Cine español con acento norteamericano el martes 23 de agosto para hablar de su experiencia en el cine español y europeo y con cineastas como Woody Allen. Ese mismo día también se proyectará el largometraje Casting en la que el intérprete está acompañado de Ruth Armas o Raúl Arévalo. “El 21 y 22 de agosto, la proyección de La cabina (Antonio Mercero) y Mi querida señorita (Jaime de Armiñán) mostrarán una pequeña parte de la aportación que el gran José Luis López Vázquez realizó al séptimo arte nacional.”

El miércoles 24, la muestra de cine ha querido reservar su programación a la mujer en el séptimo arte. Para ello, está programado el encuentro Cine y mujerque contará con la presencia de la actriz Marisol Membrillo y el director Miguel Ángel Olivares y las proyecciones del cortometraje Julia (Miguel Ángel Olivares) y Viaje al cuarto de una madre(Celia Rico) interpretada por Marisol Membrillo. “La presencia del actor norteamericano Ken Appledorn será la nota internacional de esta nueva edición de la Muestra de Cine Lago de Iznájar.”

Al día siguiente, Iznájar abrirá sus puertas al Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra y al Certamen Audiovisual de la Universidad de Córdoba, Suroscopia, como Festivales invitados en esta octava edición. Con ellos, además los cortometrajes se convertirán en los protagonistas durante las sesiones de proyección.

Como en ediciones anteriores, la muestra de cine siempre ha querido reflejar la importancia de todos los aspectos que componen una obra cinematográfica, por eso, no es de extrañar que una de sus jornadas (26 de agosto) esté dedicada en esta ocasión a la música. El compositor y actor Antonio Meliveo conocido por su trabajo en Solaso El camino de los ingleses, entre otras, se encargará de destacar el papel tan importante de las bandas sonoras a través de la conferencia El cine invisible, la música cinematográfica. Posteriormente, será el turno del tradicional clásico de cine mudo en el Castillo de Iznájar con música en directo creada para la ocasión. Este año los espectadores disfrutarán de “Metrópolis” (1927. Fritz Lang) que el grupo Mecánica Celeste transformará por completo a través de la palabra y la música.

El último día, el actor gaditano Julián Villagrán visitará Iznájar para recoger el Premio Rostro Andaluz del Año. Un galardón que reconoce su gran labor como intérprete cinematográfico en obras como Mamá o papá, Cuando los ángeles duermen, Quién te cantará o “Grupo 7 (Goya Mejor Actor de Reparto 2013 y que se proyectará en la Muestra el 22 de agosto). Villagrán también cuenta con una amplia trayectoria en la pequeña pantalla y entre las múltiples y polifacéticos roles es conocido popularmente por ser Velázquez en la icónica serie El Ministerio del Tiempo.

“El compositor y actor Antonio Meliveo conocido por su trabajo en Solas o El camino de los ingleses, entre otras, se encargará de destacar el papel tan importante de las bandas sonoras a través de la conferencia El cine invisible, la música cinematográfica.”

Durante estos siete días, la muestra de cine también ha organizado una serie de talleres para toda la familia en los que aprender a actuar frente a la cámara, descubrir la sonorización analógica y la grabación digital o participar en la simulación de un rodaje, entre otros.

Un año más la Muestra de Cine Lago de Iznájar propone a propios y extraños disfrutar de unos días repletos de cine y de actividades gratuitas en el que está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España y que cuenta con su icónico Embalse de Iznájar también conocido como Lago de Andalucía, el más grande de toda la comunidad.

PROGRAMA

SÁBADO 20 SESIÓN INAUGURAL 21:00h.Recepción y Photocall público 21:30h.Concierto Bandas Sonoras Originales 22:00h. Inauguración 22:30hProyección Los muertos no se tocan, nene

DOMINGO 21 SESIÓN HOMENAJE A JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ EN SU CENTENARIO 21:30h. López Vázquez: gigante entre gigantes 22:00h. Proyección del mediometraje La cabina 23:00h. Proyección del largometraje Mi querida señorita

LUNES 22 10:00h.Taller: Un día de cine zombi 21:00h.Performance homenaje a José Luis López Vázquez LA CABINA 2.0 22:00h.Presentación: Nuevo cine andaluz 22:30h.Proyección de Grupo 7

MARTES 23 10:00h.Taller: ¡Dos cocos, un caballo! 22:00h.Mesa: Cine español con acento norteamericano 22:30h.Proyección Casting

MIÉRCOLES 24 10:00h.Taller: ¡Dos cocos, un caballo! 22:00h.Mesa: Cine y mujer. Proyección del corto Julia 22:30h.Proyección de la película Viaje al cuarto de una madre

JUEVES 25 10:00h.Taller: "Actuar frente a la cámara" SESIÓN LA NOCHE DE LOS CORTOS 22:00h.Proyección de los cortos ganadores del Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra 23:00h.Presentación de los cortos ganadores del certamen audiovisual de la Universidad de Córdoba Suroscopia

VIERNES 26 SESIÓN LA MÚSICA DEL CINE 21:30h.Conferencia, El cine invisible, la música cinematográfica 23:00h.Mecánica Celeste “TÉCHNĒ DE CINEMA”: Vol. I “Metrópolis”

SÁBADO 27 SESIÓN DE CLAUSURA 22:00h.Entrega del Premio Rostro Andaluz 2022 a Julián Villagrán 23:00h. Concierto de jazz 00:00h.Fin de fiesta "Taquillazo Session”. DJC Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas VIII Muestra de Cine Lago de Iznájar en el embalse de Iznájar también conocido como Lago de Andalucía, el más grande de toda la comunidad Tim Burton hace volver a la familia Addams Será el debut de Tim Burton como director de televisión “Carne y Arena'', el cortometraje sobre la inmigración llega a España El espectador sentirá los encierros y arrestos y las interminables caravanas por el desierto La primera edición de SOCINE, el Festival UEMC de Cine Social, recibe más de 75 trabajos de una treintena de centros universitarios El festival repartirá 12.000 euros en premios y está dirigido a estudiantes y personal docente y administrativo de todas las universidades españolas ​Mallorca apuesta por la sostenibilidad en la producción de rodajes en la isla La isla ya ha sido escenario de numerosas películas y anuncios a través de las cuales realizar un recorrido turístico por algunas de sus zonas más emblemáticas