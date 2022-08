Piel firme con la línea Lab Division Collagen Booster, en Llarcó Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La piel, además de ser el órgano más grande del cuerpo, es la primera y principal barrera de protección, así como la parte más visible de todas las personas, por lo que es importante cuidarla.

Mantenerla bien hidratada y cuidada, es fundamental a medida que pasa el tiempo, debido a que el proceso de regeneración se va ralentizando, dando lugar a los síntomas de la edad. Las cremas regeneradoras aportan a la piel todos los nutrientes lípidos que necesita. Una buena opción son las de la nuevalínea de Bruno Vassari que se puede encontrar online en Llarcó.

Piel más firme con la línea Lab Division Collagen Boosterde Bruno Vassari Los productos cosméticos son aquellos elaborados con materia prima que contiene activos con propiedades terapéuticas. Esta variedad de ingredientes mejora la efectividad de los productos, que actúan sobre el tejido cutáneo de forma no invasiva, logrando los mismos resultados que algunos tratamientos médicos.

La línea de Bruno Vassari,Lab Division Collagen Booster, ha demostrado ser muy eficiente para regenerar la piel. La fusión de dos activos predominantes en la fórmula estimula la síntesis de colágeno. Este procedimiento devuelve la elasticidad de la dermis y ofrece un aspecto de firmeza y disminuye visiblemente la profundidad en el área de las arrugas. Con una exclusiva mezcla de péptidos y propiedades más beneficiosas de la vitamina C, los activos regeneran la piel, la protegen de agresiones externas y consiguen una tez más tersa.

Los productos de Lab Division Collagen Booster La nuevalínea de Bruno Vassari, disponible en Llarcó, cuenta con la crema regeneradora Lactis Advanced Cream, elaborada con una fórmula compuesta por activos pre y probióticos que reactivan la renovación celular. Además de fortalecer la barrera natural de la dermis, ayuda a mantener el equilibrio de la flora cutánea, a la vez que hidrata en profundidad y revitaliza.

Además, está disponible el polvo de limpieza con efecto exfoliante Enzyme Cleansing Powder, que estimula la regeneración celular y el tónico Clarifying Milky Toner, que favorece la absorción del colágeno, aporta luminosidad, hidratación y suavidad. Estos procesos en la piel se completan con el contorno de ojos Collagen Booster; el Sérum antiedad C+C Sinergy, enriquecido con ácido hialurónico y polisacáridos, además de la crema antioxidante Power C Peptide Cream, que combate los signos del envejecimiento y la deshidratación.

La tienda online de Llarcó cuenta con esta línea completa para revitalizar todo tipo de pieles a través de fórmulas innovadoras que combinan activos naturales y procesos comprobados científicamente.



