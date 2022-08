Certificar el nivel de inglés más rápido ahora es posible con Aptis Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de agosto de 2022, 17:15 h (CET)

Aptis ESOL es un examen que se encarga de certificar el nivel de inglés. La prueba, desarrollada por el instituto British Council, evalúa la competencia de los candidatos en cuatro ámbitos: expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora.

En España, el certificado de inglés es útil para mejorar la posición en el baremo de méritos de una oposición o de una beca internacional. Por eso, cada vez son más quienes buscan cursos donde se ofrezcan herramientas para superar este tipo de exámenes y conseguir un título oficial. Aula Inglés Academy es una de las academias que resalta en este ámbito.

Los certificados de nivel de inglés, ¿en qué consisten? Los certificados de idiomas no son algo nuevo. El primer examen oficial data de 1913 y se evaluaba el C2, conocido como Proficiency. Tenía una duración de 12 horas y solo se podía hacer en Cambridge o Londres. Desde entonces, las pruebas para determinar el nivel de inglés se han ido transformando. En 2001, el Consejo de Europa presentó un estándar que serviría para medir el grado de comprensión de los diferentes idiomas del continente: el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

En la actualidad, existen muchos exámenes oficiales que permiten acreditar el nivel de inglés en España siguiendo esta normativa. Aptis es uno de los que tiene más reconocimiento a nivel nacional y que puede prepararse más rápidamente, puesto que está orientado al público en general, y no para expertos lingüistas.

¿Cuáles son las ventajas del certificado Aptis? Instituciones nacionales como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ALCES) son algunas que lo admiten. También es reconocido por centros como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Valencia. Es decir, se trata de una herramienta que abre las puertas a oportunidades laborales y educativas.

Para conseguir el nivel que se desea a la primera, se recomienda prepararse antes con material específico para esta prueba. Esto se puede hacer en Aula Inglés Academy, un centro que cuenta con más de 7 años de experiencia formando a candidatos para el examen Aptis en los niveles B1, B2, C y C1. Los alumnos tienen la oportunidad de elegir entre las clases presenciales en la sede de Madrid y los cursos online durante todo el año, tanto en versión clases en vivo, como en vídeos grabados, para facilitar el autoestudio para personas a las que es más difícil mantener un horario fijo de estudio por motivos laborales o familiares.

Las tasas de examen de Aptis ESOL General, Aptis ESOL Advanced y Aptis ESOL for Teachers están, además, entre las más económicas del mercado. El examen se realiza por ordenador en una de las múltiples sedes que el British Council tiene por toda España, reservando la fecha con tan solo un par de semanas de antelación. Está comprobado que el 100 % de profesionales que acredita su nivel de inglés consigue una mejora profesional a corto o medio plazo, por lo que prepararse y obtener un título oficial es una inversión segura y que puede realizarse también en verano.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los Nadurines, las muñecas que cuidan del planeta y la naturaleza La Ginecología Integrativa y la salud íntima de la mujer Instalaciones y estudios corporativos in-house con AVisual SHOP Certificar el nivel de inglés más rápido ahora es posible con Aptis Fotocopia Barata, servicios de impresión en general, encuadernados, personalización de impresiones