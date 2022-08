Noches de conciertos en STARLITE Catalana Occidente 2022

Desde su inauguración, Starlite no ha hecho más que crecer y este año no ha sido menos. El cartel de “sold out” ha sido la tónicageneral de la mayoría de sus conciertos, y el de Camilono fue una excepción.

El cantante colombiano volvió a enamorar a Marbella y a su incondicional público, que lo recibió con los brazos abiertos, muchísimas familias con niños, mayores, jóvenes, seguidores….que coreaban sus canciones pegadizas, ninguno quiso perderse esta cita tan especial en la que el joven artista en esta edición ha subido al escenario dos veces, y promete repetir todos los años… En el repertorio, temas indispensables que lo han llevado al número 1 de todas las listas de ventas: 'Tutu', 'No te vayas' y 'Millones´, Vida de rico.

El momento más emotivo de la noche llegó con “Por Primera Vez” y posteriormente con “Índigo” acompañado de Eva Luna, a quien siempre le dedica unas palabras: “Un aplauso para Evaluna, mi esposa, la mamá de mi hija. Qué guapa es, cada vez que la veo me enamoro más”.

Otro de los grandes momentos del concierto llegó con el debut de una nueva canción. “Me gustaría compartir con ustedes una canción que escribí, que sale el próximo mes de septiembre. Es una canción muy importante para mí porque le da el nombre a mi álbum y a mi gira, y se llama “De adentro pa’ fuera”. Habla del viaje más largo que una persona puede hacer en este mundo y es de apenas 30 centímetros: de la cabeza al corazón”.



La Gala Starlite Porcelanosa es otro de sus grandes clásicos de la noche marbellí, una cita solidaria queya va por sus 13 primaveras y que no deja a nadie indiferente. Este año reconoció el compromiso filantrópico de Andrea Bocelli, Ana Obregón, Alejandra Gere, William Levy, Carla Pereyra, Chucho Valdés, Ainhoa Arteta, Diego Boneta y Roland Joffé. Valeria Mazza, Iván Sánchez y Luján Argüelles fueron los presentadores de este evento benéfico, junto con sus anfitriones Antonio Banderas y Sandra García-San Juan que en esta edición consiguieron además una recaudación superior al medio millón de euros. “Hablando antes con Antonio, amigo, cómplice y compañero de aventuras, pensábamos en todo lo que hemos logrado durante estos trece años juntos. Quiero dar las gracias a todos los artistas y los amigos que nos apoyan, que nos quieren y que nos siguen, no tengo palabras suficientes de agradecimiento”, agradecía Sandra García-Sanjuán, gran anfitriona de la noche junto a Antonio Banderas: “Sandra no para de decir que yo soy el alma de este proyecto, pero no es verdad. El alma real es ella, es la que se parte el alma porque esto suceda todos los años, y es la que un día hace ya trece años se presentó en mi casa para proponerme hacer esto juntos. Hemos pasado tiempos muy difíciles por la pandemia. Gracias a Dios, estamos aquí de nuevo y trataremos de que esta noche sea una buena recaudación para poder atender con los fondos todos los compromisos fundacionales”, respondía el actor. Starlite se ha convertido en la cita indispensable a la que ya nadie quiere faltar, un festival que reúne a lo mejor del panorama musical en un enclave que no deja de tener un cierto halo especial, una cantera ubicada en un entorno natural que se transforma por las noches para dar lo mejor de sí. Desde su primera edición en 2012 e incluyendo la de este año, el Festival ha recibido más de 1,7 millones de visitas.

Detrás de este gran proyecto está la gran labor de sus fundadores Sandra San-Juán y su marido Ignacio Maluquer que sin duda han sabido como nadie hacer de este gran proyecto un referente a nivel internacional.