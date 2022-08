William Ruto es declarado ganador de las elecciones presidenciales de Kenia Ruto será el quinto presidente de Kenia desde que el país se independizó del Reino Unido en 1963 Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 18 de agosto de 2022, 10:00 h (CET) En Kenia, William Ruto ha sido declarado ganador de unas elecciones presidenciales muy disputadas. La comisión electoral de Kenia afirma que Ruto derrotó al ex primer ministro y líder de la oposición Raila Odinga por un estrecho margen, ya que obtuvo poco más del 50% de los votos. Ruto ha sido vicepresidente de Kenia desde 2013.

El partido de Ruto, la coalición Kenia Primero, también obtuvo la mayoría de los escaños en el Senado nacional. Al menos cuatro comisionados electorales de Kenia dijeron que no respaldaban los resultados debido a la “naturaleza poco transparente” del conteo de votos, ya que diplomáticos y observadores electorales internacionales fueron retirados de la sala de escrutinio justo antes de que se anunciara la victoria de Ruto el lunes. Ruto será el quinto presidente de Kenia desde que el país se independizó del Reino Unido en 1963. Presidente electo William Ruto: “No hay lugar para la venganza. No hay lugar para mirar atrás. Nosotros miramos hacia el futuro”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.