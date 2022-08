No todo en tecnología es la programación, el surgimiento de nuevos puestos de trabajo con sueldos muy competitivos y proyección de crecimiento Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 17:13 h (CET)

El boom de los negocios tecnológicos tiene a los emprendedores con el foco puesto en la construcción de apps, e-commerce o marketplaces, pero una vez desarrollados estos productos digitales, suelen encontrarse con grandes carencias de estrategias, equipo y herramientas a la hora de venderlos.

La falta de talento digital en el área comercial se percibe de una manera cada vez más fuerte en el mercado laboral. Solo en España, quedan sin cubrir mensualmente más de 250 posiciones de Sales Development Representatives —el puesto más junior en un esquema de ventas digitales—.

La necesidad del mercado de contar con nuevo talento comercial-digital genera nuevos desafíos para el sector educativo y son las startups las que hoy salen a responder con soluciones innovadoras a esta problemática.

Calixto Carbone, cofundador y CEO de Multiply, la startup española que incursiona en el modelo de bootcamps de capacitación al estilo Henry, Ironhack, Le Wagon o Assambler School, explica que “se ha relacionado a las carreras de la industria tecnológica únicamente con la programación o el análisis de datos, pero la transformación digital es necesaria en todas las áreas de un negocio y, por eso, el abanico de oportunidades es mucho más amplio de lo que se cree. Por ejemplo, hay muchísima demanda de especialistas en el entorno de Salesforce, que no necesitan saber programar”.

Para impulsar el desarrollo y crecimiento de estos perfiles, hay que crear y ofrecer formaciones que enseñen recursos tecnológicos por fuera de la programación y en el mundo de las ventas hay tierra virgen para construir. Matias Polizzi, también cofundador y CEO de Multiply, cuenta que junto a Calixto y su equipo apuestan por el proyecto de Multiply College porque está seguro que “va a cambiarle la vida y la carrera a mucha gente”.

El proyecto de Calixto y Matías se trata de un bootcamp intensivo para adentrarse en el universo de las ventas digitales y graduarse con una salida laboral y un desarrollo de carrera garantizado.

Multiply diseñó un “Acuerdo pago a éxito”, un modelo de financiamiento que permite a quienes participan acceder a la formación sin coste inicial. Tras terminar el curso y la práctica profesional, ayudan a los graduados a conseguir su primer empleo en Digital Sales. Así, con los honorarios o salario, se comienza a pagar el curso en cuotas.

El bootcamp es 100 % online, con un mix de instancias en vivo y asincrónicas. Cuentan con un cuerpo docente que, además de dar clases, trabaja en el mundo de Digital Sales y va a brindar a los participantes lo mejor de su conocimiento y de sus experiencias.

Los profesionales de Digital Sales ganan en promedio lo mismo o más que los de Programación o Data Science. Para quienes busquen iniciar o potenciar su carrera en una industria en constante crecimiento, este tipo de formación aparece en el mercado de la educación como una nueva oportunidad.

Matias Polizzi y Calixto Carbone, fundadores y CEO de Multiply, y María Paula Russo, COO de la empresa, en el inicio de uno de sus cursos.

Trabajar remoto y con salarios dolarizados ¿Los especialistas en ventas digitales se están convirtiendo en los nuevos rockstars del mercado de tech jobs? Todo indica que sí. La curva de aprendizaje para los puestos de ventas digitales es más corta y rápida que la de programación y la barrera de inserción laboral hoy es muy baja por creciente demanda y escasez oferta.

Además, según el Reporte Global de Contratación Internacional elaborado por Deel, que analiza el comportamiento del mercado de trabajo durante el primer semestre de 2022, la modalidad de contratación remota creció un 190 %, y este aumento multiplica las oportunidades de trabajo. América Latina es la región con mayor crecimiento de talento digital contratado desde el extranjero, seguida de cerca por Asia Pacífico.

Los especialistas en Digital Sales tienen una gran proyección de crecimiento si adquieren, como explica Carbone, revenue mindset, es decir, una mentalidad de crecimiento de ganancias para la empresa en la que trabajan. Esto implica no pensar de modo cortoplacista ni desagregado, sino entender que cada puesto de trabajo en un esquema de ventas digitales debe aportar genuino valor en una cadena de trabajo que acerque genuinas soluciones a los problemas de los potenciales clientes.

Todo esto es corroborado por María Paula Russo, Licenciada en Comunicación, la COO de la empresa Multiply.



