Cuidarse tras el verano de la mano de FITstore

miércoles, 17 de agosto de 2022, 13:58 h (CET)

Cada vez más personas muestran interés por la alimentación saludable y buscan que su estilo de vida incluya actividad física para resultar más sano. Sin embargo, el verano y las vacaciones pueden ser un momento de relajamiento y distensión. En este lapso de tiempo, la dieta se suele descuidar o volver más laxa.

Para volver a una rutina de comida saludable, la tienda FITstore ofrece una amplia variedad de productos de su marca propia FITstyle. Estos alimentos no tienen azúcares añadidos y pueden combinarse en distintos tipos de dietas. Además, la oferta de este negocio incluye elementos para preparar desayunos saludables, panes proteicos y pastas sin calorías.

Las pastas sin calorías de FITstore Las pastas suelen ser uno de los platos que más satisfacción y sensación de saciedad producen. Actualmente, las personas que están a dieta o quieren incorporar una opción más saludable para su menú cotidiano pueden recurrir a los preparados a base de konjac que se venden bajo la marca FITstyle.

El konjac es una raíz asiática compuesta casi al 100 % de fibra, por lo que provoca una gran sensación de saciedad sin un aporte calórico extraordinario. Cuando las pastas que han sido elaboradas con esta materia prima se cocinan, absorben una gran cantidad de agua. Por lo tanto, son recomendables para regímenes en los que el objetivo es la pérdida de peso. De hecho, contienen solo 9 calorías por cada 100 gramos.

Preferiblemente, la pasta konjac debe ser combinada con una fuente de proteínas y vegetales porque, por sí sola, tiene poco valor nutricional, ya que no contiene hidratos, grasas ni proteínas.

Por otro lado, al no contener gluten ni alérgenos, este producto es apto para celíacos e intolerantes a la lactosa.

Pan proteico, otra opción de comida saludable disponible en FITstore El pan proteico está compuesto por proteínas de trigo, soja y semillas ricas en ácidos grasos omega. A diferencia de los preparados tradicionales, tiene una cantidad insignificante de hidratos de carbono. En cambio, es rico en grasas saludables y fibras.

En cuanto a la forma y el sabor, el pan proteico es prácticamente idéntico al tradicional. La textura es ligeramente más gomosa, lo cual se debe a la gran cantidad de proteínas que contiene este producto.

Por lo general, las dietas fitness o para bajar de pesos y los planes de alimentación saludable resignan el consumo de pan. Con esta variante proteica, esto no es necesario. Además, por su aporte de fibra, este alimento sirve para prevenir el estreñimiento y preservar la salud intestinal.

La comida saludable que ofrece FITstore, como por ejemplo, las pastas elaboradas con konjac o el pan proteico, es ideal para retomar una rutina de alimentación saludable o comenzar con una dieta para bajar de peso después de las vacaciones.



