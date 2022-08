La diversión del motor hace frente al ocio digital Manejar un vehículo motorizado requiere el desarrollo de una serie de destrezas físicas que repercutirán favorablemente en la salud Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 17 de agosto de 2022, 09:23 h (CET) La tecnología digital se ha hecho con el domino del entretenimiento mundial. Móviles, táblets, portátiles, televisiones y videoconsolas pueblan el planeta campando a sus anchas y acaparan como nunca antes el ocio, que mira entristecido hacia atrás y ve con nostalgia cómo agonizan los últimos rescoldos del juego de a pie.

Con las calles cada vez más vacías y las habitaciones cada día más llenas, la juventud parece haberse apoltronado frente a sus pantallas asumiendo que el mundo real es algo que merece la pena perderse mientras haya algo virtual a lo que prestar atención.



Frente a esta demoledora dosis de realidad, parece que el deporte se posiciona aún como uno de esos lugares de resistencia donde, como diría García Márquez, siempre hay lugar para la esperanza. El fútbol, el baloncesto, el pádel o el atletismo siguen sumando adeptos mayoritariamente entre sí, aunque no son la única opción. El mundo del motor, por extraño que pueda parecer, llama igualmente la atención de buena parte de la juventud, que ve en este ámbito del deporte un atractivo diferente al resto.

Quizá el inconveniente más notable al que las familias de estos jóvenes puedan enfrentarse desde un principio sea la adquisición de una máquina de esas características: motos, coches, quads… Afortunadamente, internet ofrece buenas opciones para hacerse con las mejores referencias gracias a la web de Pimpamcross y su gama de quad de gasolina para niños.

¿Por qué es una alternativa de ocio tan interesante? Manejar un vehículo motorizado, incluso si está pensado para cadetes, requiere el desarrollo de una serie de destrezas físicas que repercutirán favorablemente en la salud. Por esta razón, permitir a los niños que se aventuren a esta práctica es, aunque pueda parecer peligrosa, una alternativa de ocio que no sólo aleja de la pantalla, sino que favorece el desarrollo completo y saludable de la motricidad.

Llegando a edades más avanzadas, como la adolescencia, este deporte incluso tiene beneficios psíquicos para los jóvenes. La madurez que requiere pilotar un vehículo de semejantes características ya es una aliciente más que sobrado para ahondar en su interés. Además, muchos de ellos se deciden a competir, lo que requiere una disciplina que, en líneas generales, redunda en la mejora del rendimiento escolar y los ayuda a concienciarse de los efectos negativos del alcohol y las drogas sobre sus capacidades.

¿Cuál es el vehículo más conveniente? Para los más pequeños (dentro de unas edades mínimas), la gama de los quads resulta realmente interesante. Su fijación a las cuatro ruedas y la estabilidad que implica ese diseño facilitan el contacto de los pequeños con este tipo de vehículos. No obstante, su potencia y su tamaño son suficientes como para que el pequeño siga disfrutando del motor durante unos cuantos años.

Están disponibles en varios modelos y colores, para que queden completamente al gusto. Además, no son modelos estándares, sino que los hay con mayor o menor potencia en función de las capacidades del niño a quien se destine. Además, para los más respetuosos con el medio ambiente, existen quads eléctricos fácilmente recargables. Su rendimiento no tiene nada que envidiarle a los que funcionan con motores de combustión.

En el caso de que estos vehículos vayan dirigidos a niños con más edad, la diversión está servida con las motos de cross de tamaño cadetes. Como los quads, son muchos los modelos disponibles y con varias potencias para elegir en función de la demanda del usuario. Sin duda, estas referencias hacen las delicias de los niños en esos días de campo en los que corren con sus motos por entre los caminos, al estilo de los grandes motoristas de cross en las competiciones más excitantes.

Para los mayores Aunque Pimpamcross es una web especializada en la venta de vehículos de motor para niños, también los mayores pueden encontrar productos de interés como los patinetes eléctricos. Este peculiar transporte tan difundido actualmente se ha ganado un lugar incluso entre los menos jóvenes. Algunos adultos se han decantado por este método para ir al trabajo en detrimento de la bicicleta, que a veces hemos de reconocer que es incompatible con la ropa ejecutiva.

En cualquier caso, estos patinetes también están disponibles en esta tienda online y se pueden encontrar desde los más sencillos a los más completos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La diversión del motor hace frente al ocio digital Manejar un vehículo motorizado requiere el desarrollo de una serie de destrezas físicas que repercutirán favorablemente en la salud ¿Cuáles son los deportes más practicados en España? La implantación de un estilo vida saludable ha hecho que muchas personas se dediquen a practicar deporte Villa, Guti, Juanfran y Unzué analizan el mercado de fichajes y el arranque liguero “Es verdad que se han reforzado poco, que a lo mejor les falta un delantero, como también les faltaba el año pasado” El Atlético de Madrid disputa su último duelo de pretemporada frente a la Juventus Supone el broche final a los partidos de preparación del conjunto rojiblanco César Cueto: carrera y logros como futbolista profesional Alianza Lima, la selección peruana y otros equipos en la vida del deportista con estadísticas detalladas de los goles marcados