¿Es el trading de divisas una oportunidad o una estafa?

El comercio de divisas consiste en comprar o vender pares de divisas, valga la redundancia en el mercado de divisas a un tipo de cambio específico, el mercado de divisas es uno de los mercados más grandes, maleables y volátiles del mundo, llegando a alcanzar una facturación diaria de billones de dólares.

Existen los traders que se dedican exclusivamente a negociar con divisas, los traders de Forex incluyen profesionales empleados para negociar para una empresa financiera o un grupo de clientes que estén interesados en distintos pares de divisas, pero también incluyen traders aficionados que negocian para su propio éxito financiero, ya sea para ganarse la vida o incluso como pasatiempo. Los traders de Forex utilizan las tasas de cambio de divisas para tratar de obtener un gran margen de ganancias del trading de divisas, a medida que las divisas suben o bajan de valor entre sí, los traders intentan predecir estos cambios y comprar o vender de forma continua.

Si está interesado en el comercio de divisas y lo está considerando como una inversión a gran escala, deberá asegurarse de que sea el mercado que más se adecua para sus circunstancias u objetivos a los que desee llegar. Este artículo analizará los principales beneficios del comercio de divisas presentando también sus peligros, para que tenga una buena idea de si es adecuado para usted o no. El mercado de divisas es amplio y consta de numerosas entidades, incluidos bancos, instituciones financieras y comerciales y brokers , todos analizando sobre el movimiento o cambio en los pares de divisas, También se está volviendo cada vez más popular entre traders principiantes y aficionados debido a su accesibilidad e idoneidad para principiantes, (también por ser de las formas más populares de hacer trading y encontrar el mercado forex en español).

Para convertirse en un gran trader de divisas es importante que tenga en cuenta que deberá tener a su mano un broker. La mayoría de los grandes brokers de bolsa en Estados Unidos también brindan operaciones de cambio, si usted actualmente tiene una cuenta con un broker, es muy seguro que pueda comenzar a realizar acciones con divisas a través de su bróker de bolsa (este realizara un 40% del trabajo en las acciones que ustedrealice). En la mayoría de los casos, simplemente necesita completar una breve solicitud de comercio de divisas en línea y si está abriendo una nueva cuenta de divisas, comenzará haciendo un pequeño depósito de dinero. Aunque la mayoría de los corredores ofrecen cuentas de demostración, por lo que sí está considerando operar con divisas, asegúrese de aprovechar al máximo estas herramientas en primer lugar.

La facilidad de entrar a operar en el mercado de divisas es una de las mayores ventajas del comercio de ellas, en comparación con otros mercados, es relativamente fácil ingresar y no requiere una gran inversión inicial, lo que explica su popularidad entre los comerciantes aficionados. Sin embargo, independientemente de la cantidad de capital que deposite, el comercio exitoso requiere conocimiento y habilidad, ya que si no posee estos aspectos tan breves probablemente podría caer en una estafa, no tener precaución.

Los mercados de divisas poseen algo particular y es que están muy apalancados, por lo general hasta en 50 a 1, pero en algunos países pueden apalancarse aún más. Eso significa que puede utilizar emplear poco dinero para comprar divisas que valen mucho más de lo que usted está invirtiendo, sin embargo los traders de divisas principiantes pueden sentirse atraídos por la posibilidad de realizar grandes transacciones desde una cuenta pequeña (ya que se está comenzando), pero esto también significa que incluso una pequeña cuenta puede perder mucho dinero y pasarse de sus márgenes.

Sin embargo puede también beneficiarse del apalancamiento, ya que de todas las razones para operar en forex, la disponibilidad de apalancamiento es quizás la más atractiva, ya que le permite abrir una posición alta con una cantidad de capital relativamente pequeña.