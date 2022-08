¿Qué es Forex CFD y Stocks?, por IMGFX Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Incursionar en el mundo de las criptodivisas es una tendencia que cada vez se va consolidando más. La razón es que muchas personas confían en que invertir en dicha área puede resultar un negocio rentable que aporte ganancias sustanciosas. No obstante, para triunfar en este mercado es importante nutrirse de conocimientos para entender todo lo relacionado con el funcionamiento, las inversiones, el rendimiento, etc. Antes de todo, es fundamental conocer algunos términos como Forex, cuentas PAMM y CFD. Este tipo de dudas son despejadas por los expertos de IMGFX, una plataforma de Forex para principiantes que se ha convertido en la preferida de muchos individuos.

Qué es Forex, qué significa CFD y otros términos que se deben conocer para operar en el mercado de las criptodivisas Desde la empresa IMGFX explican que Forex no es más que el mercado en el que se negocian las divisas que operan a nivel mundial. También se le conoce como mercado cambiario y mercado de divisas. Este se considera el más grande a nivel global, ya que mueve todos los días una cantidad cuantiosa de transacciones de billones de dólares.

Por otro lado, indican que el CFD o contrato por diferencia es un proceso que se realiza entre un vendedor y un comprador, quienes acuerdan hacer un intercambio de la diferencia del precio de entrada y de salida de un activo subyacente, es decir, una acción, un bono, divisas, entre otros.

CFD vs. stocks: todo lo que hay que saber al respecto CFD vs. stocks es una frase que los internautas suelen colocar en sus buscadores. Por tal razón, desde IMGFX destacan que la principal diferencia entre un CFD y un stocks (acción) radica en el apalancamiento y la propiedad. Lo que significa que si una persona compra una acción, automáticamente toma posesión de las mismas. Por otra parte, con los CFD o contrato por diferencia no es necesario invertir en el valor total de las acciones subyacentes.

IMGFX se ha consolidado como uno de los mejores brókeres de Forex IMGFX es un bróker de Forex, el cual permite ingresar a los mercados globales. Para comenzar a operar, solo se deben realizar cuatro sencillos pasos: inscribirse, proceder a realizar los fondos de depósito, descargar MT4 y comenzar a negociar.

Cabe destacar que la plataforma de negociación MT4 es la más popular del mundo, la cual permite conocer las tendencias sociales en vivo.

Los beneficios que ofrece IMGFX son muchos, entre ellos, depósitos y retiros instantáneos, rápidos y seguros; operaciones anónimas y mercado PAM que permite elegir un comerciante profesional y explorar entre diferentes asesores y expertos.

Los interesados en obtener mayor información pueden ingresar a la plataforma, donde ofrecen todos los datos que pueden resultar de interés para los usuarios.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.