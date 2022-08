¿Qué es un informe pericial?, de la mano de un perito informático Emprendedores de Hoy

martes, 16 de agosto de 2022

En el mundo digital e internet hay reglas y leyes propias que son estudiadas solamente por especialistas en informática. A estos especialistas se les llama informáticos, los cuales se pueden especializar en el sector del derecho y pueden llevar a cabo labores como auxiliar al juzgador, analizar y documentar evidencias digitales, apoyar a su cliente en los alegatos técnicos, etc.

Perito Colegiado es una empresa en informe pericial informático y todo lo relacionado con este sector como la colaboración con letrados, trabajo de equipos periciales, entre otros.

Informes periciales informáticos Un informe pericial es un documento que sirve de prueba ante un proceso judicial para expresar la opinión de un experto en un caso concreto. Por lo tanto, un informe pericial informático cumple la misma función que dicho documento, pero con la diferencia de que este está enfocado en el mundo digital, electrónico y tecnológico. Este tipo de informes ayudan en situaciones en las que se ha violado la privacidad digital de una persona, se han cometido crímenes a una empresa como extorsión cibernética o robo de datos, entre otros. Por supuesto, un documento informático de este estilo no puede ser construido por cualquier abogado, ya que se requiere de un estudio especializado en normas y leyes digitales. Para ello, están los peritos informáticos, especialistas de este sector que tienen la capacidad de ejecutar con profesionalidad un peritaje informático y presentarlo ante la ley. En la empresa Perito Colegiado las personas y empresarios pueden contratar a expertos en la elaboración de informes periciales judiciales e informáticos.

¿Cuáles son las distintas situaciones en las que se requiere un informe pericial informático? Perito Colegiado explica que un informe pericial informático es útil en cualquier caso legal relacionado con el sector digital. El profesional a cargo de elaborar este informe debe tener conocimientos forenses, informáticos y de criminalística, ya que deberá identificar, obtener y analizar evidencias relacionadas con estos sectores. Ejemplos de situaciones en las que se requiere un informe pericial informático pueden ser el acoso en redes sociales, manipulación de datos digitales y violación de la propiedad intelectual. A su vez, un perito informático debe estar preparado para casos de pornografía infantil, creación o envío masivo de un virus informático, difusión de contenido privado o confidencial de una persona, estafa digital, etc. Es importante comentar que ya sea para defender a un acusado de un crimen informático o demostrar la culpabilidad de un ciberatacante, el perito informático nunca tendrá la palabra final. Su documento tiene igual valor para el juez en un caso judicial que el resto de las pruebas presentadas.

Perito Colegiado es una empresa española que cuenta con especialistas en peritos informáticos en Barcelona y Madrid. Además de esto, ofrecen soluciones en perito médico forense, dictamen de perito calígrafo, análisis de pruebas para el sector offline y online, etc.



