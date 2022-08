La solidaria Gala Startlite Porcelanosa regresó a lo grande a Marbella

La cita más concurrida, glamourosa y solidaria del verano tiene nombre propio: Gala Starlite Porcelanosa. Un evento sin parangón que cuenta con dos anfitriones excepcionales, Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, corazones incansables en la búsqueda de la felicidad y de una vida mejor para quienes más lo necesitan.

En esta edición -que ya suma 13- han brillado con luz propia quienes con su férreo compromiso e infinito amor por los demás han formado parte de la Gala Starlite Porcelanosa de alguna de las formas posibles: como invitados, artistas, presentadores, comensales o galardonados. Todos ellos son miembros irremplazables de la gran familia de Starlite que lucha por un mundo mejor.



Liderando el empuje solidario están los anfitriones, Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, que hicieron de la noche una velada deliciosa donde no faltaron las sorpresas, la música y la diversión, conducida magistralmente por los ya habituales presentadores de honor, la top model Valeria Mazza, el actor Iván Sánchez y la televisiva Luján Argüelles.



“Hablando antes con Antonio, amigo, cómplice y compañero de aventuras, pensábamos en todo lo que hemos logrado durante estos trece años juntos. Quiero dar las gracias a todos los artistas y los amigos que nos apoyan, que nos quieren y que nos siguen, no tengo palabras suficientes de agradecimiento”, agradecía Sandra García-Sanjuán, gran anfitriona de la noche junto a Antonio Banderas: “Sandra no para de decir que yo soy el alma de este proyecto, pero no es verdad. El alma real es ella, es la que se parte el alma porque esto suceda todos los años, y es la que un día hace ya trece años se presentó en mi casa para proponerme hacer esto juntos. Hemos pasado tiempos muy difíciles por la pandemia. Gracias a Dios, estamos aquí de nuevo y trataremos de que esta noche sea una buena recaudación para poder atender con los fondos todos los compromisos fundacionales”, respondía el actor.





PREMIADOS GALA STARLITE PORCELANOSA 2022



Además del objetivo recaudatorio que permite hacer realidad los numerosos proyectos solidarios que la Fundación Starlite soporta, la Gala Starlite Porcelanosa distingue la labor y el compromiso de las personas más solidarias del momento. Entre los galardonados, el artista universalmente conocido Andrea Bocelli, quien recibió el premio especial Starlite Porcelanosa 2022 por su trabajo al mando de la Fundación Andrea Bocelli.



Entre los premiados estaba también Alejandra Gere, quien acudió acompañada de su esposo, Richard Gere, para recoger el premio de la Gala Starlite Porcelanosa por su implicación en el proyecto “Hogar Sí” y Open Arms. Con un emotivo discurso, Richard Gere demostraba lo orgulloso que se encuentra de su esposa: “El mejor momento de mi vida fue conocer a una mujer tan maravillosa como Alejandra. Es extraordinaria y estoy muy orgulloso de ella”, declaraba el actor. “Gracias por tus hermosas palabras, no sería capaz de hacer esto sin ti, esto es algo que hacemos juntos. Él es mi mejor mitad”, confesaba Alejandra Gere dirigiéndose al público, y continuaba: “Estoy emocionadísima y es un honor para mí recibir el premio de la mano de Antonio, Sandra y la Fundación Starlite”.



William Levy fue otro de los grandes premiados por su compromiso social, además de por su historia (se escapó de Cuba en una patera, estando tres días en mitad del mar, y lo reportaron como preso político). Es un ejemplo de superación y demostración de la fuerza que tienen los sueños frente a la adversidad: “Yo pasé mucha hambre y tuve muchos problemas en Cuba, pero no me dejé caer y le doy las gracias a eso, porque me ha hecho ser la persona que soy. Cuando ayudo, no lo hago pensando en recibir nada a cambio, lo hago de corazón”, confesaba Levy.



Ana Obregón, por su incansable lucha contra el cáncer en jóvenes y niños a través del trabajo de investigación de la Fundación Aless Lequio, recibía también anoche el galardón solidario: “Estoy muy agradecida y súper emocionada por este premio. Para mí, el premio más grande de mi vida, en este momento, es poder ayudar a los demás a través de la fundación de mi hijo, la fundación Aless Lequio, para investigar el cáncer infantil y en gente joven. Esa era la intención de mi hijo, pero él no pudo hacerlo y yo he tomado su legado porque quiero aportar mi granito de arena. Este premio no es mío, es de mi hijo, que me ha enseñado a ser mejor persona. Va por ti, Aless”, declaraba, rompiendo a llorar, una Ana Obregón emocionada.

También fue galardonada Carla Pereyra, quien lleva ocho años promoviendo y liderando la campaña anual “Contra el hambre lo damos todo” junto a Cruz Roja. Su marido, el Cholo Simeone, le envió un vídeo de felicitación, ya que se encontraba concentrado para su primer partido de liga. Otra de las premiadas, Ainhoa Arteta, siempre dispuesta a ayudar a diferentes causas solidarias, también declaraba: “Solo tengo motivos para dar gracias a la vida. La vida es dura, tiene brochazos muy negros, pero está en nosotros que esos brochazos tengan estrellas, como las de esta noche. Me siento muy afortunada, porque he sido de las pocas personas a quien la vida le ha dado una segunda oportunidad, como un regalo, y soy consciente del gran regalo que es. En la vida se aprende a base de tropezones, y grandes, además. Pero hay que superarlos. No dejemos de sonreír, con esa fuerza podemos enfrentarnos a cualquier cosa que nos venga”.



Finalmente, recibieron el distintivo Chucho Valdés, como Embajador de Buena Voluntad de la FAO en su combate contra el hambre; Diego Boneta, por su implicación en diferentes proyectos sociales, y en especial en la crisis COVID; y Roland Joffé, quien se encuentra volcado en la creación de una escuela internacional de cine en Malta que ofrecerá a los estudiantes, muchos procedentes de zonas en conflicto, la posibilidad de estudiar técnicas cinematográficas y digitales.





PERSONALIDADES PROCEDENTES DE TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO

El enclave mágico de La Cantera, decorado con exquisito gusto para la ocasión y transformado en un auténtico Circo de época, acogió a grandes invitados, muchos de ellos asiduos de la cita con la solidaridad de Starlite.

Entre ellos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto -que acudió a la gala por tercer año consecutivo-, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, María Casado, Ágatha Ruiz de la Prada, Santiago Segura, Fran Rivera, Lourdes Montes, Ana Obregón, Ainhoa Arteta, Vanesa Romero, Loles León, Teresa Baca, Carmen Lomana, Fiona Ferrer, Luján Argüelles, Víctor Puerto, la princesa Beatrice de Orleans, Juan Peña, Iván Sánchez, Alfred García o Agustín Bravo, entre otros.

De nuevo, la llamada solidaria de la Gala Starlite Porcelanosa fue respondida por todos los rincones del mundo, congregando, una vez más, numerosos rostros internacionales procedentes de Argentina, como Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Carla Pereyra, Diego Torres, Óscar Martínez y Marina Borensztein; de México, como Diego Boneta, Renata Notni, Aislinn y Vhadir Derbez, y Lorenza Azcárraga; de Estados Unidos, como Richard y Alejandra Gere; de Francia, como Roland Joffé y Frédéric Lerner; de Italia, como Andrea Bocelli; de Holanda; como las hermanas Nicole y Barbara Kimpel; de Venezuela, como Irene Esser, Michell Roxana y Pedro Sandoval; de Cuba, como William Levy y Chucho Valdés; de Nicaragua, como Hernaldo Zúñiga; o de Colombia, como Emmanuel Esparza.

Como no podía ser de otra manera, el nombre de Starlite es sinónimo de música, por lo que también fueron muy aplaudidas las actuaciones en directo de grandes amigos y artistas, como Andrea Bocelli, Chucho Valdés, Diego Torres, Diego Boneta, Juan Peña, Hernaldo Zúñiga, y el estreno de Fran Rivera con su banda “Una… y nos vamos”, que pusieron la nota que terminó de acariciar el corazón de una noche muy especial.



RECAUDACIÓN HISTÓRICA



La Gala Starlite Porcelanosa imprimió un ritmo vertiginoso a la noche, que se sucedió entre sorpresa, carcajada y sentimientos a flor de piel. Con el desparpajo de Luján Argüelles, y ayudada por Sandra García-Sanjuán, la subasta consiguió una de las cifras más elevadas en su historia, con una recaudación superior al medio millón de euros en su decimotercera edición, para continuar con la labor que tanto Banderas como García-Sanjuán iniciaron hace más de una década.



Lo más cotizado en la subasta fue el NFT del artista Pedro Sandoval, con Antonio Banderas, que se proyectó en la pantalla más importante del mundo, el Nasdaq de Nueva York, en Times Square, aplicando la tecnología de WISeKey International Holding Ltd, empresa líder mundial en ciberseguridad, IA, Blockchain e IoT. Quien lo desee, puede tener su propio NFT conmemorativo de la Gala Starlite Porcelanosa 2022, y sumarse a los artistas y celebrities que lo adquirieron durante la Gala, haciendo un donativo de 500 € para colaborar con los proyectos sociales.

SPONSORS Y COLABORADORES

Para esta edición, la multinacional española Porcelanosa se ha unido como patrocinador principal de la gala y suma su apoyo a la Fundación Starlite en su reconocida labor filantrópica. La compañía, referente en innovación y diseño integral desde hace más de 50 años, está firmemente comprometida con las causas sociales y la igualdad de oportunidades. Dos valores que comparte con la organización de Starlite.



Son muchos los patrocinadores que también han hecho posible la Gala Starlite Porcelanosa como el Grupo Catalana Occidente, Ford, Fundación Cajasol, Grupo Bacardi, Sierra Blanca Estates o Brugal, además de instituciones como Turismo de Andalucía, Costa del Sol y el Ayuntamiento de Marbella.



En compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, Ecovidrio fue el encargado de realizar los trofeos entregados a los galardonados, apoyando así una causa ecológica tan importante como el reciclaje del vidrio.