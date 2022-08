Entrenar online con el programa salud de Muévete Conmigo, enfocado a personas de 35 a 55 años Emprendedores de Hoy

domingo, 14 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Entrenar adecuadamente y de forma regular tiene un impacto directo y positivo en la salud de las personas. De hecho, puede ayudar en la prevención de muchas enfermedades y a mejorar la calidad de vida de las personas. Tras los 30, es más importante aún la necesidad de realizar ejercicio para beneficiar la salud.

Es por eso que la empresa especializada en entrenamiento personal Muévete Conmigo ha diseñado un plan orientado exclusivamente a la mejora de la salud de personas entre 35 y 55 años. El plan permite entrenar online bajo la dirección de entrenadores profesionales y con mucha experiencia.

Plan de entrenamiento personalizado online enfocado en la salud para personas de 35 a 55 años de edad Muévete Conmigo es una firma de entrenamiento personal en Valladolid, con una variedad de planes adaptados a diferentes tipos de personas y sus necesidades. Entre ellos, se encuentra el plan de entrenamiento para mejorar la salud, dirigido principalmente a personas entre las edades mencionadas. Los objetivos principales de este plan es establecer un programa de entrenamiento a medida para cada persona que le ayude a mantenerse saludable durante muchos años y con una mejor calidad de vida. De la misma manera, el entrenamiento se enfoca también en mejorar enfermedades determinadas que padezca el cliente. Hay que mencionar que para entrenar online con este plan, se debe valorar la condición física inicial de la persona. De hecho, el entrenamiento es fácil de realizar y se puede completar con facilidad sin necesidad de un gran esfuerzo físico. Posteriormente, y según el progreso, el nivel de dificultad e intensidad se podrá ir ajustando.

Algunas creencias erróneas sobre el entrenamiento después de los 35 años Hay muchas personas que creen que después de los 35 años, una vez que se pierde la condición física esta no se puede recuperar. Sin embargo, la realidad es que no solo se puede recuperar a cualquier edad, sino que hay estudios científicos que demuestran que, además, se aumenta la fuerza, el equilibrio o la capacidad aeróbica. Otra de las creencias erróneas es que a esa edad, las rondas de ejercicio intenso duelen al día siguiente. Sin embargo, a pesar de que ciertamente produce dolores durante las primeras semanas de entrenamiento intenso, estas desaparecen posteriormente e incluso reducen o eliminan otros tipos de dolores preexistentes. De hecho, hay estudios científicos y médicos que lo demuestran, asegurando que aporta incluso mayores beneficios.

Hay otras creencias equivocadas muy comunes, como que al hacer pesas, la persona aumentará mucho su volumen muscular, que se puede hacer mucho cardio y aun así no perder peso, que cualquier actividad deportiva es saludable, entre otras. Todas ellas son creencias falsas que no tienen un fundamento real.

Los entrenadores expertos de Muévete Conmigo tienen el conocimiento y la experiencia para despejar estas y cualquier otra duda que se pueda tener. Sus años de trayectoria entrenando a cientos de personas son una prueba de que cualquiera, sin importar su edad puede, a través del entrenamiento, lograr una buena salud y calidad de vida.



