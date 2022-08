¿Cuántas veces se puede usar la Ley de la Segunda Oportunidad?, según Quita Deudas Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 14:10 h (CET)

Hoy en día, hay un mayor interés sobre leyes que pueden beneficiar a personas o empresas que estén en riesgo de enfrentar situaciones adversas. Quita Deudas, el despacho jurídico especialista en la Ley de la Segunda Oportunidad, asegura que esta es una de las que despierta mayor curiosidad pública.

Se trata de un instrumento que se viene aplicando en España desde el año 2015, cuando entró en vigencia la Ley de la Segunda Oportunidad. Está dirigida a todo tipo de personas o empresas que tienen dificultades para cancelar sus deudas o que están pagándolas sacrificando una vida digna.

La salvación para muchas personas Quita Deudas es un despacho que ha ayudado a cientos de personas y compañías a lograr un rotundo éxito aprovechando las ventajas de la Ley de la Segunda Oportunidad. Aseguran que, en muchos casos, han logrado reducir significativamente las sumas adeudadas y, en otras ocasiones, han conseguido una exoneración completa de los compromisos contraídos.

Para lograrlo, sostienen que es necesario el trabajo arduo de un equipo conformado no solo por abogados competentes. Se requiere también la especialización y experiencia necesarias para elaborar casos con las mejores probabilidades de éxito. A ellos, estas capacidades y forma personalizada de trabajar les ha traído un excelente ratio de resoluciones positivas para sus clientes.

Los profesionales de este escritorio jurídico dicen que el ámbito de acción se incrementó significativamente. Una modificación parcial al estamento incluyó a los deudores del Seguro Social y de Hacienda. Anteriormente, la Ley de la Segunda Oportunidad se limitaba a cubrir compromisos personales o con otras instituciones. Quita Deudas advierte que la vida es cíclica y, por ello, una persona puede necesitar este tipo de asistencia más de una vez.

Las veces en que se puede recurrir a la Ley de la Segunda Oportunidad La extensión de la crisis económica con una amenaza inminente de estanflación en España y buena parte de Europa ha incrementado la incertidumbre. Muchos temen volver o ya están en números rojos como resultado de la inflación de casi dos dígitos y la ralentización de la economía. Esto se traduce en que muchas personas se estén preguntando si la Ley de la Segunda Oportunidad les puede servir más de una vez.

Según el despacho, hasta ahora, no existe ningún impedimento legal para que las personas puedan hacer uso de este recurso en más de una oportunidad. Esto quiere decir que una persona puede beneficiarse de la misma en varias ocasiones a lo largo de su vida. Obviamente, agregan que es necesario que en cada caso la gente cumpla con los requisitos exigidos.

Uno de los requisitos para acceder a los beneficios de la Ley de la Segunda Oportunidad es el lapso de espera. El solicitante actual no puede haber obtenido algún beneficio de exoneración de deudas en los últimos 10 años. Esto quiere decir que si la persona ya ha sido cobijada por este instrumento creado en el 2015, debe esperar hasta cumplir el lapso mínimo. En pocas palabras, nadie que haya usado este recurso podrá acceder a él hasta por lo menos el 2025.



