Franquiciar un negocio de la mano de Consulta Franquicias

Franquiciar un negocio es una estrategia de expansión de marca que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, pero no todos los emprendedores y empresarios saben cómo ejecutarla.

La razón de ello es que esta estrategia requiere de una serie de conocimientos económicos, legales y administrativos, así como el evaluar de manera exhaustiva la empresa y el mercado actual para determinar si es posible franquiciar.

La compañía Consulta Franquicias cuenta con expertos en este campo de estudio, los cuales ayudan a sus clientes a expandir su marca a través de un modelo de negocio efectivo y rentable para franquiciadores.

Franquiciar un negocio de la mano de una consultora profesional Consulta Franquicias cuenta con un equipo de profesionales con más de 21 años de experiencia en el sector de las franquicias, por lo que sus soluciones en dicho sector son altamente efectivas, precisas y rentables. En primer lugar, estos expertos realizan un estudio de las empresas de sus contratistas para comprobar si cumplen los requisitos necesarios para iniciar el proceso de expansión. En caso de que dicha empresa no cumpla con los parámetros necesarios para franquiciar un negocio, estos consultores les ayudarán a cumplirlos a través de una asesoría profesional privada.

Por el contrario, si sus clientes recaudan cada uno de los requisitos exigidos, la compañía les ofrece sus servicios de consultoría estratégica para ayudarlos a iniciar, crecer y potenciar su futura franquicia. Estos servicios incluyen estudios e informes del mercado actual e información jurídica de las leyes y normas exigidas por el gobierno de España para franquiciadores.

7 pasos para franquiciar con éxito una marca Consulta Franquicias define 7 pasos para franquiciar un negocio con precisión y eficacia, siendo el primero de ellos evaluar si el negocio está preparado para convertirse en una franquicia. El segundo paso es tener una imagen fuerte en el mercado, ya que de no ser así será más difícil para el empresario vender su idea a los potenciales franquiciados. Después de esto, el negocio debe enfocarse en el tercer paso que es diseñar una estructura financiera sólida. En este diseño, se define el canon de entrada, royalties, margen de los productos, costes de desarrollo del proyecto como supervisiones, captación de potenciales franquiciados, etc. El cuarto paso consiste en la legalización de la franquicia y el quinto en la documentación del know how y los procedimientos de marca. Por último, el sexto paso es establecer una estrategia de comercialización para pasar a la etapa final, la cual consiste en contactar con los franquiciados.

Consulta Franquicias ayuda a sus clientes a franquiciar sus negocios mediante una estrategia centrada en potenciar las marcas de los mismos para captar y convencer a los potenciales franquiciados. Además, para demostrar que trabajan de forma profesional y transparente ofrecen mucha información gratuita acerca de este modelo de negocio en su página web.