La Dra. Ana Puigvert de Fertility Barcelona expone la relación del covid y la infertilidad en el hombre

viernes, 12 de agosto de 2022, 09:06 h (CET)

Desde que se inició la pandemia COVID 19 SARS-CoV-2, se han producido una gran variedad de información que ha sido trasladada a la población y, a veces, sin argumentos convincentes.

La sociedad científica ha trabajado para conocer los efectos de COVID en la fertilidad de los hombres, así como el impacto del confinamiento en la población masculina.

Actualmente, se sabe que la infección de covid en los hombres, y dependiendo en la tasa vírica, afecta a la capacidad fértil del hombre. El síntoma inicial en las consultas es el dolor testicular leve a moderado sin ningún patrón específico de covid pero sí muy relacionado con cualquier infección vírica del grupo de esta infección.

Hoy en día, múltiples estudios han demostrado que los pacientes que han sido infectados con covid presentaron, en un porcentaje muy elevado de casos, alteraciones de la calidad seminal, provocando infertilidad masculina.

Existen estudios y suficiente experiencia para determinar que los hombres afectados de SARS-CoV-2 presentan una disminución de varios parámetros seminales como la motilidad, en el cual los espermatozoides no se mueven o muy poco sin capacidad de avanzar. Así mismo, un porcentaje de estos espermatozoides están “muertos” y disminuye también la cantidad de espermatozoides. Los estudios también han demostrado que en un periodo aproximado de 6 a 8 meses se recupera la calidad seminal así como su capacidad fértil. Por tanto, recuperan la capacidad reproductiva que tenían previamente a su infección con covid. Solamente en un porcentaje menor al 5 % de infectados se produce una lesión del tejido productor de espermatozoides irreversibles. Desde Fertility Barcelona se sospecha que, en realidad, ya había una lesión latente que se aceleró por la propia infección. El Dr.Wesselink de “National Institutes of Health-funded study” corrobora esta conclusión basada en un estudio de más de 2.000 parejas y que, además, se ratifica en los servicios de la clínica Fertility Barcelona.

En abril de 2022, la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) y la European Society of Fertility siguen recomendando que aquellos hombres que desean ser padres y tengan criterio clínico para ser vacunados, deberían ser vacunados y así preservar mejor su calidad seminal y su capacidad fértil.

Por tanto, queda claro y se puede afirmar que la infección de covid puede afectar a la capacidad reproductiva del hombre y su primer síntoma es un dolor testicular inespecífico que no tiene que acompañarse de otros síntomas. Si bien queda afectada su calidad seminal, esta va recuperándose progresivamente en los 8 siguientes meses.

La vacunación es un gran aliado para preservar la capacidad fértil, ya que protege de la infección y su impacto negativo sobre la producción de espermatozoides.

También se ha vinculado la infección con COVID y la vacunación con la alteración de la función eréctil, provocando una disfunción eréctil así como una alteración del deseo sexual. Esto provocaría una disminución de la exposición al embarazo y dificultad en conseguir un embarazo espontáneo, pero queda rotundamente demostrado que no es cierto. En un amplio estudio supervisado por la AISM (Academia Internacional de Sexología Médica) y con la que colabora Fertility Barcelona, en un grupo poblacional de más de 5.000 parejas, los mecanismos inductores de la erección estaban preservados así como la tasa de hormonas sexuales estaban absolutamente dentro de los rangos de la normalidad. Sin embargo, los tests de evaluación de ansiedad si demostraron que el impacto psicológico negativo de la pandemia y confinamientos si inducían a una disminución de la actividad sexual.

En ese sentido, se puede concluir que la infección por COVID-19 podría producir un trastorno de la reproducción masculina de forma temporal en más del 80% de los casos. De igual manera, se confirma que la función sexual no se ve alterada por COVID, pero sí su impacto sociológico.

Con toda esta información, desde Fertility Barcelona recomiendan realizar una visita a la consulta andrológica para evaluar de forma personalizada e individualizada cada caso y tomar aquellas medidas necesarias para revertir cada situación.



