La organización profesional ayuda a la estabilidad emocional y el buen humor, por Håg Design

jueves, 11 de agosto de 2022, 13:32 h (CET)

Más allá del aspecto estético y de fortalecer la salud mental, tener en orden la vivienda o el lugar de trabajo trae múltiples beneficios.

Desde Madrid y para toda España, el estudio de diseño de interiores Håg Design ofrece sus servicios especializados de organización profesional, al facilitar ideas y encontrar soluciones a sus clientes. Las propuestas de esta compañía están orientadas a que las personas sientan paz en los lugares donde transcurre la mayor parte de su vida.

Razones por las cuales el orden contribuye a una mejor salud En su web, la empresa, cita al psicólogo estadounidense Joseph Ferrari, quien afirma que la satisfacción vital y la productividad caen debido al desorden. Por lo tanto, destaca entre los beneficios de contratar servicios de organización profesional: el aumento de la concentración, la mejora en el humor, la disminución del estrés ante la ansiedad por vivir en espacios caóticos, y la contribución al auténtico descanso, con una mejor calidad de sueño.

Además, mantener espacios ordenados estimula la creatividad y la capacidad de crear soluciones originales; y proporciona más energía. En una casa ordenada, despejada y bien decorada, existen mayores probabilidades de mantener un buen estado de ánimo, y de evitar discusiones entre familiares o con la pareja.

En una oficina pasa parecido, y es que se rinde más y mejor gracias a tener todo “bajo control”; y, por tanto, un mayor rendimiento hace que se dedique tiempo a lo verdaderamente necesario y, por tanto, haya mayores beneficios económicos.

Proyectos únicos para reformas y decoraciones Håg Design se encarga de proyectos de diseño, no solo en organizaciones profesionales, sino también en reformas pequeñas o integrales, decoraciones, Home Staging y se puede adquirir productos diseñados por ellos desde su tienda online. Sus proyectos son “extraordinarios, únicos y atemporales”, así lo califica la fundadora de la compañía, Paola Hexel, quien se confiesa apasionada del arte y la creatividad. Ella hace hincapié en que además del buen gusto es importantísimo que los espacios transmitan bienestar y comodidad, y eso también lo crea el buen orden en un espacio.

Desde que se proyecta en papel, hasta que se hace realidad, el diseño estará impregnado de toda su esencia en cada uno de los diferentes servicios, capaz de aportar soluciones necesarias, haciendo equipo con el cliente. Otro valor que se agrega al desempeño de Håg Design es la provisión de todo el estilismo que requieran los proyectos, como fotografía, escenografía, productos impactantes, etc.

Entre las recomendaciones del estudio de diseño, para ordenar de manera óptima el hogar o la oficina, se encuentra como premisa deshacerse de todo aquello que ya no esté en uso o esté deteriorado, como electrodomésticos, mobiliario, ropa y demás.

Los expertos de Håg Design también sugieren comprar lo realmente necesario, sin acumular todo tipo de objetos. Ellos ofrecen un gran criterio para ordenar y almacenar, y así vivir mejor, con paz y salud mental.



