‘Quiero que la canción sea una fuente de fuerza para todo el mundo’, la visión de Marky StarDST acerca de su nuevo single

Para los artistas, la música siempre ha sido una forma de terapia, de escape, un canal a través del cual hacer fluir sus más profundos sentimientos, hablarse a sí mismos y a los demás. De experiencias como esta han nacido canciones que terminan por convertirse en el lema de vida de muchas personas. Precisamente de esto habla el cantante y compositor Marky StarDST, quien ahora mismo está presentando su primer single llamado I Love It (My Life I Love It), un tema de su autoría con un mensaje de superación personal, de optimismo y de ganas de vivir. Así lo ha descrito él mismo en esta entrevista.

¿De dónde surge la inspiración para escribir tu nuevo single I Love It (My Life I Love It)? ¿Qué mensaje quieres transmitir con ella?

“Un cliente me engañó. Pensaba que era también un amigo. Me robó 2 meses de trabajo y un contrato de un año produciendo una serie para el canal francés/alemán Arte. Le envié 25 historias sobre proyectos y la vida en los Pirineos.

Con estas historias ganó un contrato para producir 4 documentales valorado en 320 mil euros. Defendí mi equipo de colaboradores para que les pagara. Al final lo conseguí. Pero yo mismo no he visto ningún euro.

Pero mucho más doloroso que perder dinero es la decepción que puedes sentir cuando una persona de confianza te engaña. Es brutal. No puedes dejar de pensar en esta situación. Los momentos más bonitos se estropean porque tienes que pensar en esta persona. Y esto fastidia incluso más. Que el pensamiento controla cada momento de tu día.

Intenté seguir esa frase: no importa cómo has caído, pero sí cómo te levantes. ¿Qué podía aprender de esta situación? Nunca había sentido algo así. Porque soy una persona muy amorosa que nunca ha sentido pensamientos oscuros. Así pensé: tengo que gritar al universo qué me pasó, cantar sobre la vida bella y sobre nuestras creencias y actitudes. Mi manera de defenderme ante esa injusticia.

Y en un viaje al desierto en Marruecos, Saad, productor y ahora amigo, me hizo ver que a pesar de todo esto era bendecido. Que tenía que ser muy agradecido con mi vida. Ya había escuchado esa frase de mis amigos, de mi familia. Pero de él, de un desconocido, sentí ese amor del universo. Como si él era el mensajero de algo mucho más grande. Del universo, dios, el amor… tiene mil nombres. Me afectó mucho.

Cuando regresé a casa, terminé esa canción. Un himno a la vida, contra los engañosos. Un himno a la actitud, la creencia en su propio camino y su propia personalidad. Sobre el agradecimiento y la fuente de amor de la vida. Porque aunque alguien me ha engañado, no quiero cambiar. No quiero dejar de ser agradecido. No quiero dejar de confiar en otras personas. Porque la mayoría es buena gente. Ahora en momentos difíciles, canto esta canción.”

¿Cómo logró esta canción sanar la frustración que había provocado en ti toda esa compleja situación?

“El estribillo es como un mantra que tengo que repetir para tranquilizar a mi alma en momentos ansiosos. Para ver los problemas en su perspectiva. No podemos olvidar que la vida es valiosa y bella. Y no podemos perder nuestras creencias y actitudes, aunque haya un montón de momentos malos o dolorosos. También hay un montón de momentos que te hacen sentir bien, querido, afortunado.

La fortuna, la felicidad tiene sus raíces en estos momentos. Y cuando vienen los malos pensamientos, tengo que acordarme de esto. Amo mi vida. Y es el coro de la canción.”

¿Qué estilo elegiste para esa canción?

“El tema es una fusión de varios géneros musicales, como el pop y la electrónica de los 90 y la música electrónica más fresca de hoy. La producción musical de I Love It (My Life I Love It) cuenta con una fusión entre sonidos ‘digitales’ modernos junto con el sonido analógico de sintetizadores.”

¿Qué recepción esperas por parte del público?

“Quiero que la canción sea una fuente de fuerza para todo el mundo. Todos vivimos situaciones difíciles. La canción te enseña que no solo te pasa a ti. Que todos somos víctimas de causas exteriores y de nuestros propios emociones. Pero que también podemos levantarnos como un bebé que cae tantas veces durante del aprendizaje de andar. Nosotros no dejamos de aprender durante la vida, como ese bebé que se levanta mil veces”.

¿Dónde pueden escuchar el tema tus seguidores?

“En todas las plataformas como Spotify, Soundcloud, Apple Music, YouTube. Buscando Marky StarDST.”

Las canciones que más calan en las personas suelen ser aquellas que nacen de experiencias reales, que han servido para enseñarles, levantarles y motivarles a seguir siempre adelante en la vida. Así pues, sabiendo todo lo que hay detrás del tema I Love It (My Life I Love It), parece que la obra de Marky StarDST tendrá una gran acogida por parte del público.