Todas las ventajas que ofrece el same day delivery a los e-commerce, por la empresa de servicios de logística Welivery

miércoles, 10 de agosto de 2022, 12:03 h (CET)

A pesar de que el comercio digital ha ganado importancia en los últimos dos años, los negocios que deciden vender sus productos a través de la web se encuentran con algunos aspectos que obstaculizan sus expectativas de crecimiento. Una de las más preocupantes es la imposibilidad de entregar sus productos en los tiempos esperados por sus clientes, disminuyendo su capacidad para concretar ventas. Para Welivery, esta situación se origina en la poca disposición que tienen los negocios online para implementar una cadena de distribución efectiva y, por esta razón, ha diseñado un servicio de logística innovador que ayude a las pymes a crecer rápidamente.

Ventajas del same day delivery Este servicio se enmarca en una tendencia creciente en el sector de la logística conocida como same day delivery. Su objetivo es el de disminuir los tiempos de espera para la entrega de productos, mejorando los procesos de logística en lo que respecta a la última milla de operación. Esta modalidad garantiza que el producto llegará al usuario el mismo día que realizó la compra, ofreciendo grandes ventajas, tanto para clientes como para los negocios.

De acuerdo a los análisis presentados en el Estudio Anual de Ecommerce 2020 publicado por IAB Spain, aquellos negocios que gestionan entregas bajo la modalidad same day delivery, notaron una disminución en la cantidad de carritos de compra abandonados en sus páginas web. Esto quiere decir que un mayor número de usuarios concretó sus compras en la tienda virtual y seleccionó esta modalidad como la más adecuada para la entrega. Además, el estudio también reveló que los usuarios prefieren los negocios que cuentan con esta opción de mensajería, lo que también ha ayudado a las pymes a fidelizar clientes y mejorar su experiencia de compra.

Las entregas inmediatas también proporcionan ventajas competitivas a los negocios y les permiten aprovechar las compras por impulso, teniendo en cuenta que muchos usuarios esperan disfrutar de sus productos lo más rápido posible. A pesar de esto, es necesario que los e-commerce entiendan que todo este proceso requiere de un operador logístico con capacidad para realizar entregas inmediatas sin inconvenientes.

Welivery se embarca en las entregas inmediatas Es por esto que Welivery ha diseñado un servicio de logística same day delivery, con el que espera que los e-commerce de España aprovechen las ventajas de entregar rápidamente sus productos a sus clientes. Este servicio está diseñado para que los mensajeros retiren mercancía directamente de las bodegas de los vendedores y la entreguen el mismo día a los compradores, sin tener que pasar por procesos tediosos de logística.

Welivery es uno de los operadores de confianza de plataformas e-commerce de amplia cobertura como Amazon y por esta razón es el indicado para diseñar el plan de logística de última milla de cualquier empresa de ventas por internet. Por este motivo invita a todos los emprendimientos o pymes que utilicen plataformas de ventas digitales, a que elijan a esta compañía como la indicada para confiar la distribución de sus productos.



