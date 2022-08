Gente mayor y salud digital, la solución de Idonia ante la brecha digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de agosto de 2022, 10:10 h (CET)

El sector sanitario ha desarrollado herramientas para el cuidado de la salud de manera remota como los portales de pacientes o aplicaciones móviles que permiten a los usuarios ver sus datos de salud en la web.

No obstante, existe una gran porcentaje de la población de entre 65 y 74 años que utiliza internet con habilidades digitales bajas, lo cual evidencia una brecha digital. Para ellos, Idonia Magic Link es un servicio en la nube que posibilita el acceso seguro, la comunicación y la portabilidad de los registros médicos y las imágenes, entre los profesionales médicos y el paciente.

¿Cómo afecta la brecha digital al acceso a la información médica? De acuerdo a datos vertidos por Eurostat, casi la mitad de los adultos españoles comprendidos entre los 65 y los 74 años de edad se encuentran afectados por una brecha digital, ya que sus bajas habilidades en el control de las tecnologías digitales generan su aislamiento y limitación en el acceso a cierto tipo de herramientas.

A este respecto, al ser una franja etaria que debe estar pendiente constantemente de su estado de salud, los portales de pacientes o apps para móviles en los que los usuarios deben iniciar sesión para ver sus diagnósticos, historial de salud o resultados de laboratorio, entre otros datos, resultan algo engorrosos de utilizar. Al final, muchos de estos pacientes solicitan copias de sus pruebas radiológicas en CD, ya que no se sienten cómodos con las apps.

Ante esta situación, surge Idonia, como una forma de simplificar el acceso a documentos médicos y pruebas de imágenes, promoviendo la colaboración entre los profesionales de la salud y sus pacientes. Idonia Magic Link permite que los ciudadanos puedan portar sus pruebas médicas sin necesidad de realizar ninguna acción, igual que hacen con el CD. Es compatible con los portales de salud y las apps, permitiendo que esas personas no se queden fuera del proceso por no disponer de habilidades digitales.

¿Cuáles son los beneficios de Idonia? Al ser un servicio en la nube, Idonia conecta diferentes sistemas y garantiza total seguridad en el acceso a un repositorio de imágenes, documentos y otros registros médicos, facilitando el intercambio e interconexión entre distintos establecimientos médicos, pacientes y profesionales. De esta forma, reemplaza al formato de CD o DVD que era utilizado para entregar las pruebas de imagen, permitiendo organizar de forma sencilla las imágenes y documentos.

Además, esta solución no solo permite que el paciente se involucre en su proceso de salud, aumentando su satisfacción y la calidad en sus cuidados, sino también genera considerables ahorros en costes provocados por comunicaciones insuficientes, eliminando la duplicidad en las pruebas.

Consultando la web de Idonia, es posible valorar los distintos planes disponibles para ofrecer a los pacientes un servicio seguro y de alta calidad, que garantice la disponibilidad, integridad y resistencia de sus datos.



