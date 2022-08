Los Premios Emilio Castellar fallan sus galardones en su edición 2022 Comunicae

miércoles, 10 de agosto de 2022, 13:35 h (CET) Los Premios Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades y El Progreso de Los Pueblos impulsados por la Asociación Progresistas de España reconocen desde el año 2005 a personas, instituciones, organizaciones y empresas comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y el bienestar de la sociedad. En su edición 2022 el Jurado de los Premios Emilio Castelar ha otorgado diversos galardones estructurados por categorías, las mismas han venido a reconocer el trabajo activo, la trayectoria y el compromiso de personas, instituciones, empresas y organizaciones que han contribuído de manera directa al defensa de los Derechos Humanos y las Libertades.

Así, en la categoría Premio Emilio Castelar 2022 , se ha otorgado la premiación a los ex dirigentes del PSOE y del PP Eduardo Madina y Borja Semper. Autores del libro " Todos los Futuros Pérdidos" Madina y Semper dedicaron su juventud a la lucha contra el terrorismo defendiendo la democracia desde sus responsabilidades políticas en el seno del PSOE y del PP en Euskadi. Ahora retirados de la primera línea política el jurado destaca su ejemplo permanente de compromiso social, humano y ético en la búsqueda de la palabra y los acuerdos elementos fundamentales para la convivencia en paz en nuestro país yafianzar el progreso de los territorios haciendo de los puntos de encuentro lugares fundamentales para el consenso.

En el ámbito periodístico y en dicha categoría el Premio Emilio Castelar en su edición 2022 ha recaído en la persona de Maruja Torres. Periodista y escritora española, ganadora de los premios Planeta y Nadal. Ha sido corresponsal de guerra en el Líbano, Panamá e Israel y ha cubierto muchos grandes acontecimientos de la historia contemporánea. En su carrera destaca por su compromiso con las libertades y los derechos humanos poniendo foco a la realidad cotidiana de los episodios de la historia. Vivió el asesinato del fotógrafo Juantxu Rodríguez por disparos de las tropas estadounidenses mientras cubría la información de la invasión de Panamá de 1989 para El País. Después de la guerra entre Hezbolá e Israel, que cubrió desde el Líbano, decidió instalarse en Beirut por un tiempo, y fue allí que escribió Esperadme en el cielo, ganadora del Nadal 2009. Le fue otorgada la Creu de Sant Jordi en 2004 y la Medalla de Oro a las Bellas Artes en 2006. Maruja Torres es también coautora, con Carles Mira, del guion de la película de este director El rey del mambo

En la categoría de cooperación internacional, ha recaído el galardón en el misionero y cooperante extremeño Chema Caballero . Licenciado en Derecho, por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos, por Long Island University de Nueva York. En 1992 llega a Sierra Leona, donde durante dos décadas dirige programas de derechos humanos, rehabilitación e reinserción de menores soldados (programa que ha sido modelo para otros países) y de desarrollo. Ha sido perito de menores soldado para el Tribunal Especial para Sierra Leona. En la actualidad es coordinador de la ONG DYES y autor del blog "Bajo el mango" de Mundo Negro Digital, coautor del Blog "África no es un país" en El País, colaborador de Planeta Futuro en el mismo diario y autor del libro "Los hombres leopardo se están extinguiendo" , entre otras publicaciones. El jurado ha querido poner de relieve el caracter extraordinario de su compromiso humanitario poniendo en riesgo en numerosas ocasiones su vida frente a la sinrazón de la guerra.

De igual forma el mundo de la cultura y la música, obtiene el reconocimiento en esta edición de los Premios Emilio Castelar en la figura del cantante y activista social Daniel Carbonell de las Heras, conocido artísticamente como Macaco. El Jurado ha destacado en dicha premiación su trayectoria musical marcada por su fuerte compromiso social y medioambiental, con canciones como " Moving" que se convirtieron en himnos en defensa de la tierra. Atesora númerosas creaciones y colaboraciones con las que través de sus letras conciencia en cuestiones como la tolerancia, la lucha contra el racismo o la defensa de la igualdad. Su obra ha conectado con millones de personas en el planeta , concienciando sobre los retos y desafíos que tenemos como humanidad.

De igual forma, en la categoría cultura el jurado ha reconocido el papel y compromiso e María Isabel Quiñones más conocida como Martirio. Su trayectoria cultural y de defensa de las libertades y los derechos humanos se inicio en los años 80 como miembro del grupo Jarcha. Marcando un antes y después en la transición española. Miembro del grupo Veneno con míticos artistas como Kiko Veneno o los hermanos Amador " Pata Negra" . Su música es un puente entre culturas y fusiona copla andaluza, flamenco, bolero, jazz, tango, rock, guaracha. En el cine destaca su incursión en obras de diferente calado (Belmonte de Juan Sebastián Bollaín y Más allá del jardín de Pedro Olea) o Iris de Rosa Vergés en 2004. Participación que se amplia al teatro (Don Juan, Carnaval de Amor y Muerte, en el papel de Doña Ana De Ulloa) haciendo una gira de seis meses con el Centro Andaluz de Teatro, o televisión .En 1999, Martirio publica su libro autobiográfico La Vuelta a Martirio en 40 trajes (1999, Editorial Planeta) en colaboración con el poeta Juan Cobos Wilkins, con prólogo de José Luis Sampedro. Ha colaborado entre otros artistas con Jesús Lavilla, Jerry González, Maria del Mar Bonet, Chavela Vargas, Compay Segundo, Gema Corredera, los cantautores Javier Ruibal, Carlos Cano, Alberto Cortez, Simón Díaz, Pedro Guerra, Luis Pastor o Miquel Gil, el pianista de jazz Chano Domínguez, Susana Rinaldi, o el cantaor Miguel Poveda entre muchos otros. Ha recibido numerosos premios en su trayectoria entre ellos La Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

En la categoría de igualdad, El Premio Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades y El Progreso ha reconocido la labor del Círculo Orellana. En este sentido, el jurado ha querido reconocer el compromiso de esta asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental la visibilización de las mujeres en el entorno profesional.Conformado por científicas, empresarias, líderes de organizaciones humanitarias, abogados, periodistas y artistas, que desde el emprendimiento, la vocación y el compromiso, comparten de manera activa y desde la sororidad sus logros. El Círculo Orellana tiene en la colaboración y cooperación con otras mujeres elementos y vías para alcanzar sus sueños profesionales. Destaca de igual forma su destaca acción en pos de la visibilización de las mujeres referentes en la historia y su compromiso activo en favor de la identificación , apoyo e implementación de los liderazgos femeninos en la actualidad.

En la categoría de defensa de la juventud y la infancia, el jurado de los Premios Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades y el Progreso de Los Pueblos ha fallado el galardón en esta categoría en favor de María Antonia Hidalgo. Presidenta de la Fundación Tierra de hombres-España , activista social y voluntaria. A lo largo de su trayectoria vital ha destacado de manera directa su compromiso con la defensa de la juventud y la infancia poniendo en foco en aquellos niños y aquellas niñas desamparadas en la actualidad. De esta forma y desde la Fundación Tierra de hombres España apoya la realización de 5 programas de ayuda al desarrollo, ejecutados en cuatro países, uno en América latina y Caribe (Haití), dos en África (Marruecos, Mauritania) y uno en Oriente Medio (Jordania). Tierra de hombres también ejecuta un programa regional de Atenciones Médicas Especializadas (AME) en España y en diferentes países africanos.

En la categoría de comunicación y redes, Los Premios Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades y El Progreso de los Pueblos han fallado su galardón en su edición 2022 en el comunicador y youtuber Jorge Carrillo de Albornoz, más conocido como Jorge Wild. El jurado ha querido reconocer el destacado papel de este creador de contenido en el trato a asuntos tan fundamentales como los conflictos armados en África, la crisis de la Covid19 o la escena de la geopolítica internacional entre otros aspectos. Y todo ello, desde un lenguaje de conexión con las nuevas generaciones de jóvenes. Con más de 11 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube "El rincón de Giorgio y en el secundario "The Wild Project" ,Jordi es uno de los youtubers más importantes en habla hispana y cuenta con cerca de 2 mil millones de reproducciones.

En la categoría de Activismo social Los Premios Emilio Castelar ha reconocido el papel de la ONG Open Arms por su compromiso en el rescate en el mar de miles de personas . Fundada en 2015 por Oscar Camps su activa contribución al auxilio, acompañamiento y ayuda en el mediterraneo ha salvado la vida de innumerables emigrantes que atraviesan de manera permanente el Mediterráneo hacía Europa. Por todo ello, el jurado ha querido reconocer a esta organización como referente en el compromiso por la vida y los derechos humanos, siendo un ejemplo único de acción frente a la inacción en crisis como la de Isla de Lesbos u otras en las que ha participado activamente.

De igual forma, la categoría compromiso social en su edición 2022 ha recaído en el cantautor Paco Damas. Medico y artista , su compromiso con las causas sociales, humanitarias y la defensa de los derechos humanos le ha llevado al desarrollo de proyectos de ámbito nacional e internacional en los que la música ha servido como patrón común. La cultura y la defensa de la palabra le llevaron a musicalizar las obras de Caballero Bonald, Amancio Prada, Salinas, Aleixandre, Altolaguirre y algunas mujeres de la Generación del 27: Concha Méndez, Josefina de la Torre, Rosa Chachel, María Zambrano, María Teresa León.Destaca su obra las Sin Sombrero que puso el foco en aquellas mujeres desapercibidas en la historia.Paco Damas se ha rodeado también de amigas de la literatura, el periodismo y de la pintura, que han querido sumarse a este proyecto único. Diecinueve Sinsombreos del S. XXI: Rosa Regás, Carmen Calvo, Maruja Torres, Ouka Leele, Espido Freire, Ángeles Mora, Ángeles Caso, Ángela Vallvey, Elvira Lindo, Fanny Rubio, Cristina Almeida, Cristina Fallarás, Aurora Luque, Chantal Maillard, Lidia Falcón, Amalia Iglesias y Juana Castro. Destaca su papel en proyectos como el Foro Internacional Euroafricano y otras iniciativas de contenido social y humanitario para recaudar fondos para proyectos diversos. Premios como Música por la Paz por la Fundación Cultura de Paz y Embajador de la paz por la Red Spmuda Internacional así lo atestiguan.

En la categoría de política, los Premios Emilio Castelar han querido reconocer el papel activo del político sevillano Kiko Toscano, activista en la transición democrática como abogado laboralista y miembro de la UGT en la clandestinidad, siendo posteriormente alcalde de la ciudad de Dos Hermanas durante 35 años, referente del municipalismo en España ha sido presidente de la FAMP. Retirado de la vida institucional el jurado ha querido poner de relieve su compromiso activo en la defensa de la democracia con este galardón.

En la categoría internacional latinoamericana el Premio Emilio Castelar ha recaído en la figura de Nicolas García Busto, Gobernador de Cundinamarca Colombia, por su destacado papel en el desarrollo de un programa innovador en el ámbito agropecuario que hoy ha dignificado el trabajo de miles de campesinos. Todo ello, mediante la creación de La Red de Progreso Agropecuario, iniciativa esta de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, que, en tan solo 6 meses desde su creación, ha intervenido integralmente a más de 300 organizaciones y 33 mil productores rurales. Cabe señalar de igual forma su compromiso por el proceso de paz en Colombia, apoyando activamente el posicionamiento del que fuera Presidente y actual Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.

De igual forma y de manera especial el jurado de los Premios Emilio Castelar han querido premiar el trabajo permanente de voluntarios, instituciones , organizaciones y entidades en la crisis de refugiados ucranianos como consecuencia del guerra que hoy asola este país europeo. Por ello, se ha querido premiar en su conjunto a todas las personas que hoy anonimamente contribuyen en la ayuda permanente en esta situación personificadas en la figura de algunos de estos referentes, hoy ejemplos de la mejor virtud humana , siendo premiados en esta edición Juan Duarte, Director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores , la Embajada de España Polonia, la Compañía Área Vueling que fleto activamente vuelos poniendo a disposición su compañía para el auxilio de personas en conflicto, Ana Fernández, Directora de Comunicación de Vueling ,Daniel Liput, Empresario Polaco y Activista de la Red de Casas de Acogida en Polonia, Alex Valla, Activista y Cooperante participando activamente en la extracción desde Ucrania de personas en riesgo, La Asociación Tu AKogida, Alejandro Hernaz, Activista y Cooperante, Gloria Pidal Cabrera, Activista y Cooperante ,Eduardo Vallejo, Voluntario en el Centro de Crisis Refugiados Cracovia ,Oana C, Activista y Voluntaria , Traductora cooperante ,German Daniel López, Activista y Voluntario ,Nicolás Dastoli, Activista y Voluntario ,Oksana Morya, Activista y Voluntaria , Traductora y Estibaliz Espin, abogada y activista.

De igual forma, Los Premios Emilio Castelar han otorgado varias menciones especiales en su edición 2022. Premio Emilio Castelar Especial del Jurado Innovación y Empresa a Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco México. Por el impulso al mayor ecosistema de innovación y talento joven. Premio Emilio Castelar categoría cultura especial del jurado: Fernando Barrionuevo, Director del MECA Mediterráneo y Premio Emilio Castelar especial del jurado: Ateneo de Madrid

Enlace: Vídeo Spot Premios Emilio Castelar https://www.youtube.com/watch?v=nIKfBg3TDAM

