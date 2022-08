Related Group y Alta Developers anuncian el lanzamiento de CASA BELLA by B&B ITALIA, en el Nuevo Downtown de Miami

Related Group, uno de los desarrolladores más destacados del país, y la acreditada firma del sur de la Florida, Alta Developers, lanzaron las ventas en Casa Bella by B&B Italia inspirada en la belleza de la vida italiana El primer condominio de marca de la aclamada empresa italiana de muebles de diseño de alta gama, Casa Bella, lanza ventas con unidades desde $550,000

Related Group, uno de los desarrolladores más destacados del país, y la acreditada firma del sur de la Florida, Alta Developers, lanzaron las ventas en Casa Bella by B&B Italia (Casa Bella). Inspirándose en la belleza de la vida italiana, el equipo de Casa Bella está formado por un renombrado grupo de luminarios del diseño, incluido B&B Italia, una de las principales empresas de diseño del mundo, reconocida internacionalmente por sus muebles innovadores, icónicos y atemporales. Los interiores de la elogiada firma de diseño italiana Lissoni New York y la firma de arquitectura Arquitectonica y Enzo Enea completan la visión. Las ventas son manejadas exclusivamente por Fortune International Realty.

En palabras de Jon Paul Pérez, presidente de Related, este proyecto definirá el vecindario, y con la creciente demanda de condominios y la disminución de la oferta en medio de uno de los mercados más sólidos en la historia de Related, una tendencia que se espera aumente aún más con el lanzamiento de Casa Bella".

Extrayendo lo mejor de la vida en la península italiana, Casa Bella de 55 pisos transportará instantáneamente a los residentes lejos del bullicioso centro de la ciudad, ofreciendo una estética moderna y refinada arraigada en el diseño clásico. Lissoni, quien también se desempeña como director creativo de B&B Italia además de ser el diseñador de interiores del proyecto, hizo todo lo posible para impregnar la propiedad con la marca de lujo única de la región mediterránea.

" Casa Bella es un proyecto muy contemporáneo, y ¿qué es más contemporáneo que B&B Italia, la empresa cuya esencia es contemporánea?", dijo Lissoni.

Sobre la base de la sensación de "mundos lejanos", Casa Bella ofrecerá dos pisos completos de espacios de servicios, dedicados al entretenimiento, con vistas a la Bahía de Biscayne. Estos servicios van desde un espacioso salón de fiestas hasta una bóveda de vinos y un salón de Teatro privado de última generación y espacios de trabajo conjunto. Un centro de bienestar de clase mundial atiende a los residentes para que mantengan un buen estado físico y mental y ofrece equipos de nivel profesional, así como salas dedicadas a yoga y spinning. Para aquellos que buscan relajarse y descansar, las instalaciones del spa ofrecerán masajes, tratamientos faciales, peinados y manicura/pedicura a pedido.

Al aire libre, Enzo Enea equipara la cubierta de la piscina con exuberantes jardines de inspiración italiana para crear un oasis dentro del centro de Miami. La piscina de entrenamiento de 78 pies estará rodeada de cabañas privadas, áreas de descanso con sombra, así como un césped al aire libre para yoga y meditación. Un bar junto a la piscina y una cafetería mediterránea ofrecerán bocadillos ligeros y refrescos. En el piso 55, los residentes e invitados pueden acceder a la piscina y terraza en la azotea de la torre, que se completa con un observatorio de última generación.

El servicio de cinco estrellas completa la experiencia residencial, incluido un conserje personal disponible para ayudar a los residentes dentro o fuera del sitio. Esto incluye servicio de limpieza, compra y entrega de comestibles, tintorería y lavandería, niñeras y cuidado de niños, lustrado de zapatos durante la noche, servicios de cuidado de mascotas y soporte técnico personal. Entre sus beneficios adicionales incluyen boletos preferenciales para presentaciones y eventos locales y una membresía de cortesía por un año del Grand Bay Beach Club en Key Biscayne.

Ubicada en 1400 Biscayne, la Casa Bella de 55 pisos disfrutará de una ubicación privilegiada en el 'Distrito de Artes y Entretenimiento' de Miami, convirtiéndose en el corazón del "nuevo Miami". La propiedad ofrece a los compradores impresionantes vistas de la Bahía de Biscayne, así como un fácil acceso a lugares de interés cercanos como el Pérez Art Museum Miami, el Frost Museum of Science, el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, FTX Arena. La torre también está a solo minutos de Miami Beach y Brickell.

Los compradores pueden elegir entre una variedad de planos de planta, con 312 viviendas que van desde uno a cuatro dormitorios. Además de los techos altos y las vistas panorámicas del agua, todas las residencias cuentan con una exquisita selección de accesorios y acabados europeos, así como acceso privado por ascensor. Los compradores que buscan espacio adicional para vivir pueden elegir entre una selección de 24 penthouses de marquesina que van desde 2,605 a 5,890 pies cuadrados (242 a 547 metros cuadrados). Los cuatro penthouses superiores cuentan con techos de 12 pies y terrazas envolventes con increíbles vistas al agua y la ciudad.

Para mayor facilidad, los residentes tendrán la oportunidad de trabajar directamente con los célebres diseñadores de B&B Italia para equipar sus unidades. B&B Italia ofrecerá paquetes listos para mudarse con muebles y decoración para cada tipo de unidad. Esta es una oportunidad para que compradores y diseñadores personalicen sus unidades utilizando piezas de las colecciones de B&B Italia. Casa Bella sera un pedazo de Italia en el corazón de Miami. https://casabellaresidences.com/