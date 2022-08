¿Qué depara la digitalización al sector de self storage?

En la actualidad, el sector de self storage está en pleno auge, tanto de demanda como de oferta. En primer lugar, cada vez más ciudadanos y empresas ven cómo los servicios de autoalmacenaje que ofrecen los centros de self storage cubren sus necesidades de espacio en un momento en el que el precio del alquiler de inmuebles está disparado en todo el país. Y, en segundo lugar, cada vez más inversores ven la posibilidad de hacerse operador de self storage, una rentable oportunidad de negocio.

Sin embargo, en la nueva realidad pospandemia, este joven sector encuentra en la digitalización a su principal objetivo, así como a su principal amenaza.

Beneficios de la digitalización en self storage Si algo se ha aprendido de la pandemia del COVID-19, ha sido que cada vez la sociedad está más acostumbrada a un servicio desasistido, en el cual el entorno online es la clave tanto para su contratación como para la atención posterior a la venta. Cada vez se compra más online (el segundo año de pandemia, el e-commerce subió un 35 %, según un estudio de Webloyalty) o se contratan servicios desde la pantalla de los ordenadores o smartphones. Esta realidad, que se ha ido fraguando en los dos últimos años, ha llegado al self storage.

Actualmente, los operadores de self storage están viendo cómo la digitalización de sus centros es la principal batalla que van a tener que combatir en los próximos años. Esto es debido a que dicha digitalización les está permitiendo ofrecer un servicio lo más desasistido posible y automatizar la gestión de sus centros, optimizando su tiempo y sus recursos.

En esta tesitura, nace All Box Manager, un servicio 360º dirigido a inversores futuros o presentes del sector de self storage que pretende mejorar y digitalizar la gestión de sus centros.

Una propuesta digital 360º pensada para el sector de self storage All Box Manager es una propuesta integral para self storage, en la cual participa CEESA, como empresa con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de software de gestión. Siendo la digitalización la principal de las oportunidades de crecimiento del sector, All Box Manager ofrece un ecosistema único de gestión conformado por un software vertical para el autoalmacenaje sincronizado con los sistemas de alarmas del centro, así como otros servicios que permiten vender online a los centros u ofrecer un mejor servicio de atención del cliente.

En este sentido, el software de All Box Manager permite automatizar procesos claves para un centro de autoalmacenaje, tales como la creación automática de facturas basándose en contratos, el control de la situación de los trasteros en alquiler o la gestión de las diferentes acciones comerciales mediante un CRM incorporado. Este programa puede sincronizarse con la propuesta de seguridad (accesos y alarmas) que desde All Box Manager se ofrece, así como sincronizarse con páginas e-commerce para la reserva o contratación de trasteros. Además, desde CEESA, han desarrollado para All Box Manager una solución app que permite a los clientes de los centros, consultar o descargar sus contratos y facturas, ponerse en contacto con su centro o incluso desarmar y abrir alarmas y accesos de forma simultánea, tanto en los lugares comunes del centro como en los propios trasteros.

En definitiva, el software de All Box Manager, así como los demás servicios complementarios que ofrece, permite a los centros de self storage entrar de lleno en la digitalización, ahorrándoles tiempo, mejorando su gestión y automatizando su día a día para poder ofrecer el mejor servicio a sus clientes.