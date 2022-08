¿Buscas invertir? Lo que debes saber sobre los tipos de inversiones financieras La clave del éxito de un inversionista es la inteligencia emocional, el control de las emociones, es el control del dinero Redacción

miércoles, 10 de agosto de 2022, 10:13 h (CET) Existe un sin fin de opciones dentro del mercado trading. Sin embargo, cuando se esprincipiante el inversor suele ser atraído por la Bolsa, en particular por la operativa sobre acciones individuales. Pero tras haber superado este escalón, de seguro se dará cuenta de todo lo que en realidad abarca la inversión. No queremos que te suceda lo mismo, por eso en este post te mostraremos lo que debes saber sobre los tipos de inversiones financieras.

Inversiones financieras Todo el proceso de inversión en trading requiere de recursos y de tiempo. Por eso, antes de decidir cómo y cuándo invertir, lo mejor es que conozcas todas las posibilidades a las que puedes acceder. Así podrás hacer inversiones financieras según tu punto de vista. Gracias a las facilidades que te ofrecen las plataformas de los brokers, tienes a tu disposición invertir en multitud de tipos de activos, todo esto sin necesidad de dedicarte solo a la Bolsa.

Las principales inversiones disponibles dentro del mundo del trading son: Acciones en la Bolsa Se trata de la modalidad de inversión más conocida, por eso es una de las más elegidas por los inversores principiantes. Además de la gran publicidad que tienen, su acceso a través de los brokers bancarios es muy sencillo. Gracias a ello no resulta nada complicado para el inversor lanzar una orden de compra sobre un valor determinado. ¿Cuánto dinero se requiere para empezar? Lo más frecuente es comenzar con unos 5.000 o 10.000 euros.

Divisas Las inversiones en divisas suelen hacerse a través del mercado Forex, y consiste en comprar la moneda de un país y vender la de otro. Sí, dentro del comercio de divisas para que se dé por concluida y completada una operación, se debe cambiar una moneda por otra. Y un factor que ha influido en el éxito del mercado Forex es que presentan mejores comisiones que el resto y permiten un apalancamiento descomunal de hasta 1:400.

Metales Invertir en oro es una de las operaciones más seguras en el mundo del trading. La realidad es que este metal actúa como un refugio ante los tiempos de crisis, pues por lo general el precio del oro tiende a ser más estable que el de otros activos financieros. Ahora bien, ¿por qué ocurre este fenómeno? En parte se debe a que el oro está íntimamente ligado a la cotización del dólar, por eso, cuando el billete verde sufre, el oro sube, y viceversa.

Bienes inmobiliarios Todo lo relacionado con la inversión de bienes inmobiliarios abarca el financiamiento, asesoría, compra, desarrollo, alquiler o venta de inmuebles. En este sentido hay que resaltar que cualquier estructura residencial propia, que se adquiere con el único objetivo de generar ganancias por retorno de inversión, se considera inversión inmobiliaria. Además, se caracteriza por ofrecer grandes ventajas tales como: flujo de caja, liquidez y rentabilidad.

¿Qué tipo de inversión conviene elegir? No existe una receta que nos diga qué tipo de inversión es más conveniente. Todo va a depender de lo que quieras lograr, de tus circunstancias y de los recursos que dispongas. Así como hay mucha diversidad en los tipos de inversiones financieras, también vas a encontrar diversidad en la manera de estructurar tu cuenta de inversión. Por tanto, no es recomendable que sigas tras la opinión de terceros, cada inversor tiene objetivos distintos.

Podemos decir en líneas generales que lo más acertado sería invertir en la mayor cantidad de activos posibles. Claro, esto solo es recomendable en caso de que tengas conocimiento suficiente como para operar en ellos. En pocas palabras, lo mejor para un inversor es hacer seguimiento constante de todas las opciones disponibles. Y operar dentro del activo que considere más rentable y con bajo volumen de riesgo en ese momento.

