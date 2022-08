¿Cómo saber cuántos propietarios ha tenido un coche? Con el informe vehículo DGT, de la mano de Inforautos

Cuando se va a adquirir un coche usado, es sumamente importante conocer cuántos propietarios ha tenido. Los datos oficiales son la forma de descubrir el historial de cualquier vehículo, ya que se basan en el uso previo que se le ha dado. Una plataforma que realiza el informe vehículo DGT con entrega inmediata es Inforautos.

¿Por qué conocer los dueños anteriores de un coche? La compra de un vehículo comprende un proceso sistemático para conocer la funcionalidad actual basada en el tipo de uso que se le dio anteriormente. El informe vehículo DGT es el único documento que ofrece información actualizada del registro de cualquier coche. Solamente se debe brindar la información de la matrícula y así conocer al dueño anterior, cotitulares, si los tiene, y la fecha de adquisición de cada uno.

Entre las ventajas que ofrece este historial es que se puede saber si el vehículo ha sido utilizado por una o más personas naturales o si pertenecía a una empresa de renting o servicio de transporte. De esta manera el comprador podrá conocer el funcionamiento del coche y si le es rentable adquirirlo. Teniendo en cuenta la cantidad de propietarios por los que pasó y el tiempo de posesión de cada uno se pueden extraer conclusiones como del trato que se le ha dado al vehículo.

Toda la información adicional en la DGT Además del uso por propietarios anteriores, el documento de la DGT ofrece información sobre la situación administrativa que define si el coche está autorizado para conducirse en territorio nacional, así como alguna incidencia reportada. También una ficha técnica con toda la información como el lugar donde paga impuestos de circulación, si ha tenido una rematriculación y datos del seguro al que está inscrito.

Tomando en cuenta que el coche ha estado en manos de extraños y puede tener cargos negativos, el sistema ofrece detalles sobre embargos, precintos o si hay impago del IVTM, además del histórico de inspecciones en la ITV con fecha y el kilometraje específico.

Así pues, son muchos los beneficios que se obtienen al conseguir el informe vehículo DGT. En Inforautos, se puede adquirir sin registro de datos personales en el sistema en un tiempo urgente de una hora o 24 si no se requiere con inmediatez. La documentación se envía al correo electrónico en formato PDF con la factura desglosada y si la información de una matrícula en particular no se obtiene, la compañía realiza un rembolso de la totalidad del importe.