Alma Solar, el negocio en expansión que se enfoca en la energía fotovoltaica

martes, 9 de agosto de 2022, 13:36 h (CET)

En consecuencia al compromiso de las personas con el medioambiente y su salud, cada vez más hogares cuentan con fuentes de energía renovables como suministro principal.

De hecho, ocho de cada diez españoles consideran el uso de energía fotovoltaica para el autoconsumo doméstico. A su vez, el 90 % de los hogares que ya cuentan con paneles solares instalados por Alma Solar están satisfechos con el servicio, no solo porque comenzaron a ahorrar dinero por la reducción del consumo de electricidad, sino también por la instalación profesional y el trato personalizado de la compañía.

Alma Solar, el negocio en expansión enfocado a la energía fotovoltaica El crecimiento del sector de las energías renovables ha sido del 400 % anual en industrias y casas particulares. Los beneficios de contar con energía fotovoltaica son muchos a nivel personal, económico y ambiental y los pasos para contar con el suministro son sencillos, a través del servicio de Alma Solar.

Esta empresa se dedica exclusivamente a brindar soluciones energéticas, con un asesoramiento particular y servicios que se adaptan a necesidades de diversos tipos. Los clientes solo deben elegir la solución adecuada y el plan que sea más acorde a su rutina diaria, rellenando un formulario en el que se debe confirmar si la instalación será para un hogar o una industria.

Los profesionales de Alma Solar realizarán una visita técnica gratuita y uno de los ingenieros desarrollará un proyecto que determine la viabilidad de la instalación, ya que es fundamental encontrar un espacio de instalación que reciba abundante luz solar.

Además, el servicio incluye el trámite de permisos, elaborando la documentación necesaria para obtener la licencia y ahorrándole tiempo al cliente. Finalmente, se ejecutará la instalación residencial o industrial en menos de tres días, con productos duraderos de calidad y el trabajo de expertos en la tarea.

Los beneficios de elegir energía fotovoltaica para el consumo doméstico Al contar con paneles fotovoltaicos en una casa, a través de la radiación solar, se puede obtener energía suficiente para el uso y carga de todo tipo de dispositivos, sin la necesidad de consumir energía eléctrica convencional. En consecuencia, las facturas de luz disminuyen en los hogares, de hecho, el ahorro de dinero es uno de los principales beneficios de las energías renovables.

Estas son también ampliamente demandadas porque reducen la contaminación medioambiental, gracias a que disminuyen las emisiones de CO₂. En este sentido, son positivas para la salud propia y de la familia, dado que se convive en un ambiente de aire limpio.

Por otro lado, la tecnología fotovoltaica se puede adaptar a diversas infraestructuras, con lo cual, hasta un pequeño tejado puede contar con paneles solares. El rendimiento de este sistema incrementa el valor de la vivienda.

Los usuarios de Alma Solar, además de contar con su propia energía solar, pueden hacer un seguimiento de la producción de sus paneles a través de una aplicación. La empresa asegura no solo una correcta instalación, sino también un servicio posventa para acompañar a todos sus clientes en este paso hacia las energías renovables.



