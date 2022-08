El serum 24h de Bioticalcare que regenera la piel envejecida prematuramente Emprendedores de Hoy

La firma Bioticalcare apunta en sus comunicados las consecuencias de la excesiva exposición al sol en verano y advierte sobre sus efectos de generar daños permanentes en la piel, sellando signos de envejecimiento. El fabricante ha orientado su dirección técnica al desarrollo de un producto enfocado a rehabilitar las pieles que sufren de envejecimiento prematuro. Su serum Cellular Active Intense Elixir otorga a la piel la capacidad de regenerarse ininterrumpidamente durante 24 horas. Mediante la aplicación del serum regenerador día y noche, la piel se repara evitando que se plasmen manifestaciones de envejecimiento.

Los dermatólogos explican que los rayos ultravioletas penetran hasta las capas más profundas de la piel y pueden dañar gravemente las células. Este fenómeno produce trastornos en el proceso de regeneración natural y afecta a la apariencia de la piel, su elasticidad, su tersura y su belleza.

Favorecer la regeneración en pieles maduras Bioticalcare es una marca de cosmética selectiva que desarrolla y comercializa una gama de productos específicos y especializados en el cuidado de la piel madura. En sus desarrollos cosméticos se seleccionan ingredientes naturales y seguros para la piel que hayan demostrado previamente en laboratorio acciones revitalizadoras en las principales células de la piel. Su criterio en la selección de ingredientes de alto valor biológico les posiciona dentro del mercado cosmético de alta gama.

Desde la firma se muestra una gran preocupación por el aumento de la exposición al sol en verano, particularmente este año, ya que las advertencias de altas temperaturas superan en gran medida a temporadas anteriores. Bioticalcare, consciente de la vulnerabilidad de las pieles maduras defendiéndose de los factores medioambientales, se ha centrado en el desarrollo de cosmética específica para hacer frente al “castigo” que recibe la piel en esta época.

El lanzamiento de su serum regenerador día y noche permite revertir los daños ocasionados por los rayos UV además de tener una acción global frente al envejecimiento. Desde su concepción, el objetivo fue desarrollar un producto que generase confianza entre las usuarias por conseguir resultados tangibles en la remisión del envejecimiento en las pieles maduras.

La clave para mantener la piel joven por más tiempo está en preservar sus capacidades reparadoras.

Serum Regenerador día y noche 24 horas non stop En verano es importante protegerse de los rayos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Se ha de proteger la piel, pero también hay que aportar cuidados para favorecer su regeneración. El serum regenerador día y noche Cellular Active Intense Elixir dispone de una fórmula muy específica que actúa reparando las principales células de la piel sin descanso las 24 horas del día. Protege la piel contra el estrés oxidativo que produce el exceso de sol y fortalece la barrera dérmica para reforzar la capacidad de defensa de la piel. Se comporta como un filtro biológico que protege la piel a la vez que la regenera.

Su fórmula combina enzimas curativas de alto poder biológico que activan la memoria celular para que la piel no deje de repararse con extracto de células madre de la orquídea Calanthe Decolora que impulsa las capacidades regeneradoras de la piel.

Un producto exclusivo y natural que regula los biomarcadores del envejecimiento. Tiene una textura que se absorbe de inmediato y que deja un agradable aroma floral y que gracias a sus resultados en la piel cada día va sumando clientas más fieles.



