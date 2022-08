¿Cómo evolucionará el precio de la luz? El mes de julio el precio por megavatio hora alcanzó los 258,1 euros Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 4 de agosto de 2022, 11:10 h (CET) Desde que a mediados del año 2021 comenzara a encarecerse en gran medida el coste de la electricidad, muchos ciudadanos consultan constantemente cuál será el precio de la luz mañana, para saber si es buen momento de poner una lavadora, cocinar en el horno o hacer uso de los electrodomésticos que más consumen.

El Gobierno de España ha intentado numerosas fórmulas para poner freno a este incremento continuo en el precio de la electricidad. Desde los fracasados periodos de hora valle, punta y llana hasta bajar los impuestos. La última medida adoptada ha sido la llamada excepción ibérica, que consigue que Portugal y España tengan una tarifa mucho más baja que otros países europeos por su condición de isla energética.

Sin embargo, este coste más reducido también tiene una letra pequeña, y es que hay que pagar a las empresas de electricidad una compensación por producir ese bien a un precio inferior al del mercado en otros países europeos.



Una situación menos lesiva que en el conjunto europeo La situación actual es la siguiente, para el mes de julio el precio por megavatio hora alcanzó los 258,1 euros. Esta cifra supone un incremento del 18,9% con respecto al mes de junio, cuando aún no se había adoptado por completo la excepción ibérica.

A su vez, julio de 2022 fue mucho más caro en la electricidad que julio de 2021, cuando el megavatio hora se situaba por menos de la mitad de esos casi 260 euros. No obstante, la noticia que tranquiliza en parte al Gobierno es que la media europea se situó por encima de los 300 euros/MWh.

Si se pudiera excluir la compensación a las empresas gasistas, el pool en España rondaría los 143 euros. Ante este panorama, los expertos señalan que el precio español ha moderado su subida respecto al resto de los mercados eléctricos desde que se aplica el mecanismo de topar el precio del gas.

En Alemania, por ejemplo, este mismo indicador del pool eléctrico llegó a los 315 euros/MWh, una cifra que casi triplica lo que pagaba en el verano de 2021. Hasta la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia, el país germano registraba precios ligeramente más bajos que el resto de Europa gracias al carbón y el gas ruso. Pero actualmente, el carbón se ha encarecido y el gasoducto Nordstream 1 ha reducido su caudal de producción.

En Francia la dinámica es parecida. El país galo es muy dependiente de la energía nuclear, pero en la actualidad cuenta con un cuarto menos de producción bajo esta fuente, ya que muchos reactores están apagados por mantenimiento o problemas de seguridad. A esto hay que sumar la producción hidráulica, que se está viendo afectada por la sequía. Estos acontecimientos sitúan el precio de la electricidad en unos 400 euros/MWh. ¿Cuál es el futuro de la electricidad?¿Cuáles serán sus precios? La situación a medio y largo plazo no es nada esperanzadora. Muchos Gobiernos ya están aconsejando a sus ciudadanos llevar a cabo medidas de ahorro energético de cara al otoño, porque temen que se produzcan desabastecimientos.

No solo es importante la cuestión del precio, pues al final no deja de ser la consecuencia de un problema mayor, que es la incapacidad para surtir de gas a todas las actividades industriales, de transporte, agrícolas y ganaderas, domésticas y de cualquier ámbito.

Los mercados a futuros pronostican que el precio alemán de la electricidad se acerque a los 400 euros/MWh en 2023. En Francia esta situación es incluso peor, pues las cifras se sitúan en torno a los 500 euros. España no se libra de esta situación alcista, aunque puede respirar si se compara con los países de su entorno. El precio para 2023 ha subido casi un 17% desde que se iniciara este año y alcanza un valor de 211 euros/MWh.

Y todo esto son solo previsiones. A ellas hay que sumar la evolución del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, o las relaciones comerciales que se activen entre Italia y Argelia tras los encontronazos entre el Gobierno español y el argelino. A su vez, la excepción ibérica solo tiene carácter temporal por un año. Cuando llegue el verano de 2023 habrá que volver a negociar condiciones, y no es seguro que tanto España como Portugal puedan repetir esta fórmula. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Consejos para elegir las mejores camas infantiles Es funcional y ajustada a las necesidades de cada caso La primera Agencia SEO de Castellón que te ayuda a Mejorar tu Negocio La pasión y deseo, pondrá en marcha un mecanismo para una nueva forma de contratar y trabajar ¿Cómo evolucionará el precio de la luz? El mes de julio el precio por megavatio hora alcanzó los 258,1 euros ¿Cómo crear cuadrantes de trabajo? Tener su propio software es de gran utilidad para el personal de trabajo y la empresa Repara tu Deuda Abogados cancela 196.000 € en Prats Lluçanès (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad