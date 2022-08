Los proyectos de arquitectura sostenible que promueve Eclair Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 16:45 h (CET)

En Europa, se están implementando nuevas normativas que promueven la construcción de inmuebles respetuosos con el medioambiente. El objetivo es reducir el impacto sobre el ecosistema y las emisiones de CO₂. Concretamente, Francia, ha impulsado la regulación RE2020, la cual pretende mejorar el rendimiento energético y el confort de los edificios, a la vez que se reduce su huella.

En este país desarrolla su actividad la promotora inmobiliaria Eclair, que cuenta con más de 18 años de experiencia en la comarca de la Cerdanya. Para fusionarse con la naturaleza y respetar la arquitectura de la zona, todas las construcciones se forman a partir de madera, piedra y hierro.

Actualmente, junto a House Habitat, lidera un proyecto de arquitectura sostenible en la Cerdanya basado en la construcción de viviendas ecológicas y en la renovación de edificios emblemáticos.

Adaptación a la nueva normativa energética RE2020 La nueva normativa energética RE2020 gira alrededor de 3 ejes principales. En primer lugar, tiene la finalidad de mejorar el rendimiento energético y reducir el consumo de las nuevas construcciones. En segundo lugar, busca minimizar el impacto de nuevos edificios en el momento presente y también en el futuro. Finalmente, pretende que los hogares se adapten a las necesidades climáticas de la zona.

En la actualidad, la regulación no es completamente estricta, pero con el paso de los años aumentará sus exigencias y las empresas constructoras deberán adaptarse a ella. Para alinearse con esta futura situación, Eclair se ha asociado con la empresa House Habitat, especialista en la construcción de casas de madera y energéticamente eficientes, para iniciar un proyecto de construcción sostenible en la Cerdanya.

La iniciativa tiene por objetivo el desarrollo de viviendas basadas en una arquitectura limpia y 100 % respetuosa con el medioambiente. No obstante, no pierde de vista la importancia de construir inmuebles funcionales, atractivos, espaciosos, resistentes y altamente rentables a largo plazo.

Metas de Eclair para la implementación de la arquitectura sostenible en la Cerdanya La asociación de Eclair con House Habitat busca promover construcciones ecológicas. Dispone de distintas promociones en venta en Osséja, Planolas y Ur. En la página web de la promotora es posible encontrar todo tipo de detalles sobre las mismas.

Por otro lado, Eclair tiene otra rama de trabajo enfocada en actividades de renovación en la Cerdanya. Estas serán las que den una nueva vida a edificios emblemáticos que se encuentran en deterioro. Un ejemplo de renovación de edificios es el caso de la era ceretana Can Moragas. Datada del siglo XVIII y situada en Osséja, en la Cerdanya francesa, la era fue restaurada y actualmente cuenta con 18 apartamentos de estilo rústico y moderno.

En definitiva, Eclair es una promotora pionera en el ámbito de la arquitectura sostenible. Todos sus trabajos se enmarcan dentro de la nueva regulación francesa y garantizan construcciones integradas con la naturaleza y eficientes energéticamente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.