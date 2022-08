Cómo un portal documental puede facilitar las diferentes gestiones de la asesoría con los clientes y de la empresa con los empleados Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 16:32 h (CET)

Bilky es un software de nueva generación que destaca por su excelente relación calidad-precio. Poruna tarifa plana de 29,99 euros al mes, resuelve los diferentes problemas de gestión de documentación entre la asesoría con sus clientes y, a su vez, de la empresa con sus propios trabajadores.

La documentación en empresas y asesorías, a medida que estas crecen, aumenta de volumen rápidamente, convirtiéndose en una tarea complicada cuando se trata de una gran cantidad de documentos que se deben gestionar, almacenar, localizar y enviar.

Bilky se ha convertido en la solución digital empresarial para gestionar, enviar y almacenar la documentación de forma segura, rápida y certificada. Este software para la asesoría y la empresa permite poder automatizar los procesos que se llevan a cabo entre la asesoría y sus clientes, gracias al Portal Asesor, o entre las empresas y los empleados, gracias al Portal Empresa y Empleado.

Esta conexión entre los diferentes portales permite que la documentación y las comunicaciones fluyan entre estas tres entidades de manera identificable, segura y legal.

¿Cómo funciona el Portal Documental Bilky? En el caso de la asesoría, el asesor sube todos los documentos pendientes de envío (nóminas, contratos, facturas, etc.) a su Portal Asesor. Una vez realizada la carga, solo deberá hacer clic en el botón “Asignar y enviar documentos” y el sistema relacionará de forma automática la documentación con cada cliente. Tras la verificación del asesor, se enviará automáticamente sin margen de error.

El Portal Empresa permite poder cargar los documentos (nóminas, contratos, certificados, etc.). Tras esto, también se asignarán y enviarán de forma automática, tras su verificación, al Portal Empleado de cada uno de los trabajadores de la empresa, sin dar lugar a ningún tipo de error.

Además, de evitar los errores propios del envío y localización de documentación de otras alternativas (correo electrónico, papel, etc.), Bilky dispone de un almacenamiento ilimitado de documentos para el asesor, empresa y empleado para siempre, con acceso único y desde cualquier dispositivo electrónico. Este sistema cuenta con un buscador que facilita la localización de los documentos de forma clasificada (nóminas, contratos, etc.) y ordenada. Por otro lado, cualquier tipo de gestión o comunicación realizada a través del Portal queda totalmente registrada y certificada, lo que brinda seguridad legal al asesor, empresa o empleado.

Bilky, la solución a los diferentes problemas de gestión de los asesores y las empresas Bilky, además, cuenta con otras herramientas que facilitan las diferentes labores de gestión entre el asesor y sus clientes, y de la empresa con los empleados. Entre las funcionalidades más destacadas se encuentra el escáner de facturas con tecnología OCR ilimitado con tarifa plana. Asimismo, este programa para la empresa y asesoría cuenta con otras funcionalidades, como un sistema de control del horario laboral de los empleados adaptado a la ley actual.

Bilky, en su labor de facilitar la digitalización de los despachos y las empresas, dispone de un soporte de atención telefónica totalmente gratuito, además de poner a disposición del asesor, empresa y empleado todas las formaciones necesarias para el conocimiento y uso del Portal.



