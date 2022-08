Las ventajas de los tratamientos de ortodoncia invisible, por Cleardent Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 15:08 h (CET)

Existen diferentes e innovadoras formas de corregir la sonrisa sin utilizar aparatos dentales fijos que complican la higiene bucal y son perceptibles a la vista. En este caso, la ortodoncia invisible cuenta con diferentes variaciones que se ajustan a las necesidades dentales de cada paciente, por lo que el centro odontológico Cleardent ofrece los diferentes procesos de tratamiento de ortodoncia invisible y detalla las ventajas de esta innovación médica.

Ortodoncia invisible, resultados eficientes Se conoce como ortodoncia invisible al procedimiento de corrección de los dientes, por medio de férulas/aparatos transparentes que no se notan a simple vista, esta práctica clínica se ha popularizado entre los pacientes, puesto que ofrece muchos beneficios a largo plazo. Evidentemente, la razón principal por la que se busca este tratamiento es por cuestiones estéticas, ya que al tener un aparato dental invisible, son casi imperceptibles a simple vista.

Los alineadores (férulas removibles transparentes) son hechas a medida con policarbonato, que es un tipo de plástico resistente que mantiene su forma intacta por el tiempo designado de uso. En líneas generales, el aparato se sitúa en ambas arcadas, pero en la zona externa cuenta con mecanismos que se encargan del movimiento del diente (ataches), de igual manera son completamente removibles, para comer y lavarse los dientes, lo que es más cómodo para el paciente.

Si bien los alineadores de una de las técnicas más conocidas, la ortodoncia lingual es otra opción para las personas que buscan un tratamiento invisible. Este método es parecido a la tradicional, con brackets, con la diferencia que se coloca en la parte interna del diente, por lo que es imperceptible a los ojos de las personas. Por otra parte, existe la ortodoncia con brackets estéticos, que se realizan con materiales más agradables a la vista, pero no son invisibles.

¿Por qué utilizar ortodoncia invisible? Para darle un giro a los tratamientos convencionales, este tipo de ortodoncia se enfocan es establecer un tratamiento funcional, que de igual manera no altere la estética del paciente, ya que muchas personas posponen el hacerse el tratamiento de ortodoncia porque no quieren usar los clásicos brackets metálicos.

De manera específica, cuando se coloca una férula de ortodoncia, se evitan las molestias asociadas a los alambres tradicionales, permite tener mayor control de la limpieza, porque al ser removibles se puede retirar para limpiarse los dientes como si no se llevara nada. El tiempo de duración de cualquier tipo de ortodoncia, suele ser similar. Aun así, es importante detallar que en casos específicos, el tratamiento de ortodoncia invisible puede tardar un poco más que la convencional, pero generalmente mantiene un tiempo estimado que cualquier tipo de ortodoncia.

Por su parte, los brackets metálicos y estéticos tienen la ventaja de que quedan fijos, por lo que el tratamiento se mantiene las 24 horas del día. Sea cual sea el tratamiento, Cleardent trabaja con materiales de la mejor calidad para satisfacer las necesidades de cada paciente y los sistemas de ortodoncia invisible más innovadores del mercado.



