El salón de belleza en el que realizan extensiones de pelo en Madrid, Glam & Extensions

miércoles, 3 de agosto de 2022, 13:31 h (CET)

Un salón de belleza no es únicamente un lugar adonde una persona puede acudir para cambiar su look, sino que también es un espacio de relajación, en el que recibe la asesoría experta para el cuidado de su apariencia, de su cabello y de su cuerpo e incluso para iniciar una nueva etapa de cambio personal.

Esta es exactamente la filosofía de Glam & Extensions by Cristina Bergasa, un salón de belleza especializado en extensiones Madrid 100 % naturales, donde además ofrece toda una gama de servicios orientados a resaltar la belleza de cada mujer que llega al salón, haciéndole vivir una experiencia única de cambio de imagen.

Una experiencia de belleza que cambiará la imagen desde la primera cita Un cambio de imagen es más que solo un cambio de look, es sentirse especial y glamourosa en cada momento, como si cada día fuera una cita importante en la que hay que ofrecer la mejor cara a la vida.

Esto es lo que mueve y lo que impulsa al salón de belleza Glam & Extensions, un lugar en el que todas las personas pueden cumplir el sueño de ser una mujer nueva con un look único, donde vivirán una experiencia de cambio de imagen desde la primera cita. El salón cuenta con un equipo de estilistas profesionales, con mucha experiencia, que se encargarán de empoderar la melena de sus clientes con extensiones de cabello de calidad premium, totalmente naturales. De hecho, la empresa dispone de una muy amplia variedad de extensiones de diferentes tamaños y colores. Incluso ofrecen pelucas oncológicas, dentro de su servicio de pelucas personalizables, donde el cliente podrá elegir las características que desee, como la textura o el color. En definitiva, es un salón en el que se disfrutará del placer, el glamour y la fantasía de transformar el cabello.

Más que un salón de extensiones de cabello en Madrid, un centro de estética avanzada Los servicios de Glam & Extensions no solo se limitan a la colocación y venta de extensiones en Madrid, sino que además se incluyen otros servicios de estética avanzada orientados a resaltar al máximo la belleza de la mujer. De hecho, realizan tratamientos de belleza para el cuerpo, tales como el Endosphère Therapy, el cual se realiza con la ayuda de una novedosa máquina italiana de última tecnología, que sirve para moldear el cuerpo sin esfuerzo, eliminar líquidos, celulitis y mucho más.

Asimismo, realizan servicios de peluquería profesional, gracias a sus profesionales expertos en las últimas tendencias de corte de cabello femenino y las técnicas más avanzadas de colorimetría.

Al día de hoy, ya son más de 15 años de trayectoria que este salón de belleza tiene en el mercado, siendo ahora mismo un referente incluso para una variedad de celebridades nacionales. Glam & Extensions tiene actualmente su sede en el centro comercial ABC de Serrano, en Madrid. Si se desea reservar una cita, se puede hacer a través de su página web y utilizando los canales de contacto disponibles en ella.



