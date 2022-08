El verano, una época ideal para aprender inglés de la mano de academias como A School of Fish Language Center Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 12:29 h (CET)

Con la llegada del verano y de las vacaciones, para muchos, es el momento perfecto del año para dedicar el tiempo a adquirir nuevos conocimientos, entre estos, un nuevo idioma. Para quienes se propongan dicho reto para estos meses estivales, tienen a su disposición diferentes opciones académicas, una de ellas es A School of Fish Language Center, una academia de inglés online de todos los niveles de aprendizaje que ofrece una amplia variedad de cursos y webinars mediante Zoom Groups para estudiantes de España, Francia e Italia y próximamente para los de México y Colombia. Los cursos no son solo para particulares sino también para empresas que quieran formar a sus empleados en este idioma tan importante en el mundo empresarial.

Integrando adecuadamente la tecnología con la enseñanza de inglés surge una experiencia única, eficaz, divertida y cómoda, a lo que hay que agregar el ahorro de tiempo y dinero que supone para los alumnos. Con la excelente calidad de audio y vídeo que permite Zoom, se llevan a cabo clases de inglés con las que se consiguen extraordinarios resultados.

Las ventajas de hacer un curso de inglés vía Zoom En España, muchas personas dudan sobre la eficacia de estudiar inglés online, pero con A School of Fish Language Center, cualquier duda queda completamente resuelta, gracias a la comodidad de la experiencia obtenida a través de la calidad de audio y vídeo que ofrece la tecnología Zoom.

Las clases son impartidas solo por profesores nativos, titulados y con un mínimo de 10 años de experiencia. El objetivo final de la academia es que los alumnos aprendan inglés con un nivel de conversación ameno y puedan hablar sobre temas interesantes con un uso del lenguaje correcto.

Los profesores se adaptan a los diferentes niveles y son muy pacientes y comprensivos al resolver las dudas de los alumnos. Además, identifican qué partes del idioma domina menos el alumno para trabajarlas más, practicando gramática, listening, pronunciación y ejercicios. Los cursos son especializados, dándose también talleres de conversación, niveles diferenciados por grupos y clases individuales.

Cursos Kids & Teens: el futuro es ahora A School of Fish Language Center ofrece la gran oportunidad de aprender inglés desde niño o adolescente. Para adquirir un nivel de conocimiento gramatical igual al de un hablante nativo, lo mejor es comenzar a estudiar hacia los 10 años, ya que después de esa edad, la capacidad para el aprendizaje comienza a reducirse.

A School Of Fish Language Center, a través de la serie de cursos Kids & Teens, dedicados por completo a los más pequeños, hace posible que estos puedan mejorar el nivel alcanzado durante el curso escolar, mediante cursos impartidos durante los meses de vacaciones. En esta academia online, el verano es una época ideal para aprender inglés. Los niños y adolescentes controlan mejor que nadie las nuevas tecnologías y la calidad de Zoom hace que las clases sean cómodas, asequibles y eficaces para todos ellos.



