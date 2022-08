Manager in Motion y las metas para fomentar creatividad Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 10:06 h (CET)

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha contribuido a que en muchos países del mundo, incluyendo España, se genere una estanflación. Esto hace referencia a una combinación entre el bajo crecimiento económico y una elevada inflación sostenida.

Los niveles de inflación vividos en la actualidad a causa de la pandemia y, ahora, potenciados fuertemente por la crisis energética global, son muy preocupantes. Ante este escenario, se debe poner en valor el papel de la estrategia y la innovación. La mejor salida para los negocios es innovar y poner en marcha el pensamiento creativo para buscar solución ante las situaciones que el macroentorno depara.

Desde Manager in Motion, empresa que ofrece servicios como interim manager, comparten algunas ideas para potenciar el equipo de trabajo de las empresas, seguir mejorando los procesos y fortalecer las ventajas competitivas de un negocio.

Manager in Motion cuenta cómo concretizar resultados tangibles en este periodo de estanflación Para asegurar la estabilidad económica de una unidad de negocios, es necesario gestionar la incertidumbre y optimizar los procesos financieros. En este sentido, la figura del interim manager dota de habilidades complementarias para un esfuerzo puntual en un área específica. De este modo, se consigue una gestión más eficiente de la información financiera. Este profesional puede encargarse de implementar una contabilidad analítica, dinamizar la tesorería y la financiación, establecer nuevas estrategias económicas, afianzar el control de gestión.

También puede desarrollar relaciones financieras con terceros, esto es, bancos o auditores. Un gestor interino puede ayudar, reportando al CFO, a configurar los recursos económicos en un balance apropiado entre liquidez y rentabilidad. Así es como asegura las condiciones de crecimiento y aumenta el valor del negocio.

Un interim manager también puede ofrecer habilidades complementarias para un esfuerzo puntual en un asesoramiento jurídico, ya sea mercantil, laboral o fiscal. Con su ayuda, es posible asegurar el cumplimiento normativo en un sector de fuerte regulación, mitigar riesgos corporativos, crear y optimizar la estructura de filiales y soportar procesos M&A. Además, tiene la capacidad de negociar con organismos públicos, afianzar procedimientos legales de RRHH y actuar como secretario de los consejos de administración. Un responsable jurídico interino puede ayudar a flexibilizar o reestructurar procesos y contratos, y/u optimizar un desarrollo internacional.

Servicios de interim management Una de las empresas dedicadas al servicio de interim management, es Manager in Motion. Esta cuenta con un personal capacitado para ejercer funciones de liderazgo y acompañar a los equipos empresariales en su crecimiento. Todo ello con el objetivo de incorporar al equipo interno nuevas habilidades para salir más preparado en la resolución de retos y problemas futuros.

Ante un escenario de estanflación como el actual, proyectar el valor de la creatividad y la innovación en el tejido empresarial es clave. Para asegurar una transformación eficiente, es necesario contar con un impulso externo de la mano de profesionales, tales como los de Manager in Motion.



