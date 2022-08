¿Cómo desarrollar una app? Se llevan a cabo millones de descargas. Se trata de una demanda que hace que este mercado tenga mucho potencial Redacción

miércoles, 3 de agosto de 2022, 10:28 h (CET) La creación de aplicaciones móviles es algo muy solicitado tanto por individuos como por empresas. Mientras más dependientes seamos de las nuevas tecnologías y de los móviles, más rápido crecerá este mercado.

Anualmente, son miles de millones el número de descargas que se llevan a cabo. Se trata de una demanda que hace que este mercado tenga mucho potencial.



Pero crear una app es algo complejo. Se requiere de expertos en diseño, así como en desarrollo de backend y frontend. Igualmente se requiere de disponibilidad de tiempo. Todo esto hace que resulte poco o nada barato.

En muchas ocasiones hay quienes simplemente comienzan el desarrollo sin pensar en todo lo que ello implica y lo que se requiere para poder lograr que una app cumpla con sus objetivos. Lo más aconsejable es buscar una empresa desarrollo app antes de iniciar un proyecto de este tipo. No obstante, podemos ofrecer algunas orientaciones sobre la manera cómo este tipo de empresas desarrollan tales plataformas. Si eres un estudioso de la materia, esta guía puede ayudarte a comprender mejor todo el proceso.

Pasos a seguir para crear una app Establecer los objetivos de tu app A veces solo se tiene una idea para promocionar, vender, educar o entretener a través de una aplicación. En otras ocasiones solo se requiere complementar un desarrollo web existente. Esto conduce al establecimiento de ciertos objetivos específicos que lleven al resultado deseado.

Para construir estos objetivos es necesario enfocarse en tres aspectos significativos. El primero es el producto, luego cómo crecerá y finalmente, el presupuesto. Esta fase es fundamental, ya que ayuda a definir qué es lo que se desea y la ruta a seguir para conseguirlo. Algunos de los cuestionamientos que se ponen sobre la mesa son:

¿Qué aportará el proyecto?

¿Cómo entretendrá o ayudará al usuario?

¿La app tendrá cambios más adelante?

¿Cuál será la forma en que el usuario deberá usarla?

Esto ayudará a tener una idea de las funcionalidades que se necesitan y de las potenciales actualizaciones que se puedan requerir con el tiempo.

Desde una perspectiva económica y publicitaria, se debe tomar en cuenta cómo la app ingresará en el mercado y cuántos usuarios aproximadamente se desean conseguir. Para completar esta etapa se tendrá que evaluar qué tan factible es desde el punto de vista económico. Para ello las preguntas son:

¿Cómo se obtendrán los recursos para ejecutar el proyecto?

¿Es un producto con fines lucrativos o no?

¿Cuánto se espera obtener y a través de qué medios? Determinar el tipo de usuario de la app Después de validar la factibilidad de la idea, lo siguiente es ponerla en práctica. Aquí hay que preguntarse qué datos se necesitan entre los que se incluye la información demográfica del usuario objetivo (edad, sexo, tipo y facilidad de conexión, dispositivos de los que disponen y estatus económico), así como los patrones de comportamiento (tiempo que pasa en internet, disponibilidad de descarga y sitios online que se frecuentan para obtener información).

Seleccionar la tecnología Al momento de elegir las tecnologías para crear una app hay dos alternativas. La primera es desarrollarla como una app nativa y la segunda como una aplicación progresiva.

Las apps nativas conforman la mayor parte del mercado, rondando el 80% de todas las aplicaciones móviles. Estas tecnologías siempre han estado en constante evolución, tanto para Android como para iOS.

Esta opción nos permite acceder a herramientas que nos brindan confianza y nos permite utilizar una gran número de APIs nativas. Este método nos garantiza crear salidas independientes para cada sistema operativo.

En cuanto a las aplicaciones web progresivas (PWA) son la mezcla ideal de aplicaciones web y aplicaciones nativas. Estas no necesitan ser publicadas en tiendas y no existe la necesidad de adaptación a dispositivos móviles. Pueden ser indexadas a los buscadores y es posible utilizarlas sin conexión a internet. Determinar qué opciones existen para desarrollar una app Después de escoger la tecnología, existen tres opciones para crearla entre las que debes elegir.

Desarrollo propio En el caso de las apps nativas están orientadas a la plataforma en sí en la que se ejecutarán, por lo que es necesario manejar varios lenguajes de programación. Por ejemplo, Swift y Objective-C en el caso de iOS, Kotlin o Java para Android.

Buscar una empresa o desarrollador (freelance) En el mercado abunda la competencia en este sector, por lo que será sencillo encontrar quienes lleven a cabo este tipo de desarrollo. El detalle radicará en los costes.

