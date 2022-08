The Indian Face bate récords de ventas con sus gafas de sol Emprendedores de Hoy

Las gafas de sol están de moda por su versatilidad, perdurabilidad y estética. Estos accesorios complementan cualquier look, sobre todo en el verano, y permiten disfrutar del sol sin dañar la vista.

Entre las compañías especializadas en la elaboración y comercialización de las mismas ha ganado popularidad The Indian Face, una firma española de moda deportiva que continúa batiendo récords de venta por sus gafas de sol para hombres y mujeres, además de colecciones premium y deportivas que se comercializan a precios asequibles desde su sitio web con envíos a España y muchos países del mundo.

Las gafas de sol más vendidas en la actualidad Según los más recientes listados de ventas en el sector de las gafas de sol a nivel internacional, la firma The Indian Face se posiciona en los primeros lugares en más de 30 países de Europa, Asia, Oceanía y América. Su innovadora propuesta de gafas de sol para hombre y gafas de sol para mujer se rige por diseños atractivos y funcionales de forma simultánea que mejoran la apariencia de sus portadores y resguardan la vista de las inclemencias climáticas y la radiación ultravioleta procedente del sol.

Todas las gafas de sol de The Indian Face se comercializan con protección UV400 y materiales resistentes que garantizan una larga vida útil del producto. Sus colecciones se rigen por las últimas tendencias de la moda, incluyendo gafas polarizadas con monturas ultraligeras y fundas para limpiar los lentes fácilmente. Su oferta incluye gafas que proporcionan alto contraste y total nitidez para evitar el cansancio visual, incluso en actividades físicas que demanden esfuerzo y sudor.

Las gafas de sol de esta iniciativa son aptas para todo tipo de clima, incluyendo las temperaturas más bajas en inviernos y las más altas en el verano, ya que cuentan con un diseño ergonómico y monturas elaboradas con policarbonato de alta densidad, un material apreciado por su resistencia y calidad.

Las gafas de sol que marcan la diferencia The Indian Face se ha especializado en gafas de sol cuidadas al detalle en las que su estética y protección permite disfrutar de la playa, la montaña, deportes al aire libre y caminar por las calles de cualquier ciudad. Sus diseños están pensados para durar, por lo que no escatiman en la calidad de la filtración de la luz del exterior, seguridad de la vista y claridad de su campo de visión.

El enfoque de The Indian Face es proporcionar gafas de sol que tengan en cuenta las necesidades de sus clientes, por lo que cuentan con un equipo técnico que se mantiene al tanto de la última tecnología en monturas y lentes a nivel mundial para ir siempre a la vanguardia.

El éxito comercial de esta compañía ha propiciado que sus gafas de sol se comercialicen en más de 30 países y amplíen su cobertura a más territorios. Sus diseños son preferidos por deportistas y aventureros por su calidad y resistencia.



