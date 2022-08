La calculadora gratuita de AsesoramientoIndependiente.es permite conocer el sueldo neto mensual mínimo necesario para vivir de una forma mínimamente digna en España Emprendedores de Hoy

El Gobierno español ya ha establecido el salario mínimo interprofesional correspondiente a este año 2022, logrado tras un pacto con los sindicatos, que lo establece en la cifra de los 1.000 €. Este nuevo aumento supone un incremento de 35 euros al mes respecto al año anterior, siendo la retribución mínima para cualquier empleado por cuenta ajena en España. Sin embargo, muchos dudan de si esta cifra es realista y suficiente para contar con una calidad de vida digna.

Existe una manera rápida y online de dar una respuesta a esta pregunta y es la calculadora de salario de asesoramientoindependiente.es, una plataforma especializada en seguros y asesoramiento financiero.

El salario mínimo en España y su efectividad en la práctica El salario mínimo interprofesional en España, también conocido como SMI, se refiere a la retribución mínima que cualquier empleado por cuenta ajena dentro del territorio español puede recibir por su trabajo. Este salario es establecido por el Gobierno con el fin de fijar una cantidad límite mínima, que se considere suficiente para la supervivencia digna de un trabajador.

Según las cifras oficiales actualizadas a julio del 2022, el SMI en España se ubica en los 1.000 euros para todas las ciudades autónomas y provincias de España, según el Real Decreto 152/2022. Sin embargo, en la práctica, en la mayoría de los casos, estas cifras no se ajustan adecuadamente a la realidad. Esto quiere decir que muchas veces este sueldo mensual no es suficiente ni considerado aceptable por muchos para poder llevar una vida mínimamente digna, sin tener que vivir en la pobreza, aún con una jornada laboral completa. El sueldo mínimo interprofesional puede incluso ser menos suficiente en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, donde el coste de vida es relativamente mayor que en otras zonas de España.

Calculadora de salario mínimo necesario en España La calculadora de salario mínimo necesario que ofrece la plataforma online AsesoramientoIndependiente.es está creada principalmente para responder de manera clara cuál es el salario necesario para garantizar una calidad de vida mínimamente digna en España. Para hacerlo, el usuario solo deberá rellenar un corto formulario, introduciendo datos como el número de personas que conviven en el mismo hogar, la provincia o ciudad autónoma en la que residen, si se trata de un pueblo o una ciudad, el nombre del usuario y su correo electrónico. La web hará un análisis de inteligencia artificial basado en el coste de vida del lugar seleccionado y enviará al e-mail del usuario una valoración económica estimada del sueldo mínimo neto mensual necesario para vivir allí dignamente, según los datos facilitados. Esto le permitirá tener una referencia real y actualizada.

No obstante, los expertos en asesoría financiera de AsesoramientoIndependiente.es pueden también hacer un estudio más profundo y personalizado si el usuario lo desea, para saber, por ejemplo, qué salario podría solicitar, cuánto paga el mercado actualmente por un determinado trabajo y mucho más. En ese caso, el cliente deberá contactar con la empresa a través de los canales disponibles en su sitio web. Dicha firma fintech / insurtech englobada en las denominadas “finanzas éticas” también le mejora las condiciones de sus seguros de forma gratuita.



