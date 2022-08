¿Cómo conseguir una mejor hipoteca de la mano de Hipoteclick? Emprendedores de Hoy

El sitio especializado Hipoteclick informó que la subida histórica del euríbor cerca del 1 % está orillando a muchos a revisar sus préstamos. Las consultas de los deudores están orientadas a sopesar las posibilidades de conseguir una mejor hipoteca en medio de la inestable y agitada economía actual.

Los mayores interrogantes, según esta startup enfocada en préstamos, giran en torno a qué hipotecas, entre las de interés fijo o variable, son las mejores. En ese sentido, Hipoteclick recomienda no esperar y acudir directamente con expertos que orienten y asesoren objetivamente sobre qué camino tomar.

Las opciones que tienen los prestatarios La subida histórica del indicador euríbor tiene una razón de ser. Los expertos de Hipoteclick explican que lo que ha buscado el Banco de España es revertir el fenómeno de los ‘intereses negativos’. La alta inflación registrada en los que va de 2022 había dejado atrás las tasas de interés que estaban cobrando los bancos por sus préstamos. Lo que busca la medida es revertir esa situación.

No obstante, el alza del euríbor implica un aumento en las tasas de interés, sobre todo en las hipotecas de interés variable. Hipoteclick indicó que, por ese motivo, el ente emisor propuso a principios de julio dos opciones para el cambio. La primera es la novación, mediante la cual se modifican las condiciones generales del préstamo. Esta está sujeta a un estudio de viabilidad por parte del banco prestamista.

La otra opción es la subrogación, que implica el traspaso de la hipoteca de una entidad financiera a otra. Para ello también son necesarias varias consideraciones por parte de los bancos involucrados y el prestamista. En ambos casos, dice Hipoteclick, el deudor tiene que cumplir con varias condiciones, es decir, no solo basta con desear cambiar a una hipoteca mejor.

Pasos seguros para conseguir una mejor hipoteca Conseguir una mejor hipoteca no es una tarea fácil si no se dispone de toda la información y se comprende bien el contexto. En el caso de Hipoteclick, ha diseñado un modelo de servicio al que las personas se pueden integrar fácilmente. Su promesa es mejorar la hipoteca de todas las personas a través de unos sencillos pasos.

El primero de ellos es la recogida de toda la información. Con esos datos, el equipo de Hipoteclick comenzará a buscar la solución más idónea para cada caso. En segundo paso es el análisis de la hipoteca,donde un equipo de expertos sopesa las alternativas y negocia con los bancos las mejores condiciones. El tercer y último paso es la aprobación,en la cual el deudor conoce las alternativas posibles y decide cuál de ellas es la que aceptará.

Aunque se trata de un servicio online, la firma ha generado un modelo de atención profundamente personalizado, colocando a disposición de cada cliente un asesor financiero personal. La marca Hipoteclick pertenece al Grupo Crezit y cuenta con más de 20 años trabajando con el público y gestionando hasta el momento más de 6.000 hipotecas.



