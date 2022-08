El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus trabaja desde una óptica multidisciplinar para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 10:36 h (CET)

Las enfermedades oculares, por lo general, se tratan como enfermedades aisladas, cuando en realidad, pueden ser producto de otros factores o de otras enfermedades que, a priori, no tienen nada que ver con la visión.

En este sentido, el Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus, ubicado en el Hospital Universitari Dexeus, es un servicio de oftalmología en Barcelona en el que se atiende este tipo de enfermedades a partir de una óptica multidisciplinar. Esto quiere decir que se integra junto con el resto de las especialidades médico-quirúrgicas del hospital, para así, ofrecer una asistencia integral al paciente y un tratamiento mucho más efectivo de cualquier problema visual.

Calidad asistencial en oftalmología hospitalaria El Hospital Universitari Dexeus en Barcelona es un centro hospitalario que agrupa profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional tanto en el campo de la oftalmología como en las distintas áreas hospitalarias. Más concretamente, el hospital pone a disposición de sus pacientes un servicio de oftalmología avanzado cuyo objetivo principal es proporcionar a los pacientes la mejor calidad asistencial para las enfermedades relacionadas con la visión.

Allí se ofrece fundamentalmente un servicio de oftalmología hospitalaria, en el que se atienden afecciones visuales como el ojo seco, presbicia, cataratas, enfermedades de la retina, análisis genético, etc., relacionando dichas enfermedades con otras especialidades hospitalarias.

Todo esto permite ofrecer un servicio oftalmológico desde una perspectiva multidisciplinar que, a su vez, ayuda a dar realmente con lo que origina el problema, aunque en principio no tenga relación directa con la oftalmología. Esta forma más amplia e integral de tratar las patologías visuales relacionándolas con la salud general del paciente, facilita lograr no solo un diagnóstico más preciso, sino también un tratamiento mucho más efectivo.

La atención especializada y más avanzada para enfermedades del aparato visual En el Hospital Universitari Dexeus y, concretamente, en su área de oftalmología, se llevan a cabo los tratamientos médicos y quirúrgicos más avanzados para patologías visuales. No solamente disponen de la última tecnología en aparatología e instalaciones perfectamente acondicionadas, sino que además cuentan con un equipo médico de más de 20 profesionales oftalmólogos donde destacan entre otros, el Jefe de Servicio, el Dr. Carlos Vergés. Entre los directores de las distintas subespecialidades se encuentran algunos de los mejores oftalmólogos de toda Barcelona, dispuestos a mejorar la calidad de vida de sus pacientes, ofreciéndoles una atención especializada e integral. Bajo este principio, mantienen un firme compromiso de tratar no solo el problema ocular, sino también los síntomas y las causas del mismo, apoyados siempre en el resto de especialidades hospitalarias. Todo ello con la finalidad de garantizar la solución a patologías de la visión y la salud general de sus pacientes.



