USAdrola Eduardo Madroñal Pedraza

martes, 2 de agosto de 2022, 10:26 h (CET) El pasado 20 de julio Joe Biden visitó una de las instalaciones de Iberdrola para la construcción de proyectos eólicos marinos en los terrenos de una antigua planta de carbón en Somerset (Massachusetts), que la empresa desarrolla con el nombre de su filial estadounidense Avangrid.

El presidente iba acompañado de 25 autoridades y empresarios estadounidenses, entre ellos la asesora nacional del presidente para el clima y antigua líder de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, Gina McCarthy, y varios congresistas por Massachusetts. El presidente Biden ha querido dejar de manifiesto la nueva política energética de los Estados Unidos y el apoyo de su gobierno a las inversiones de Iberdrola en Norteamérica.



Obviamente estuvo presente Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, quien ha remarcado que los tres parques que promueve el grupo están en construcción o desarrollo avanzado y suponen una inversión de 10.000 millones de dólares y que las instalaciones contarán con una potencia de 2.800 MW y crearán 11.000 empleos. Avangrid se ha convertido en una de las mayores empresas del sector eléctrico en EEUU.



La inversión estadounidense en Iberdrola no sólo busca máximos beneficios en España, sino cada vez más en su propio país. Porqué la masiva entrada de tal capital en Iberdrola (a la que aelevado a la categoría de la empresa más valiosa de la Bolsa española con unos 61.000 millones de euros de capitalización y de primera energética europea) no busca sólo unos suculentos beneficios sino que la ha elegido como empresa de desarrollo y control de las nuevas energías en Estados Unidos; por ello, existe una previsión para esta década de invertir 10.000 millones de dólares, y la construcción avanzada de 3 parques eólicos marinos para suministrar energía a 1,6 millones de hogares y empresas en Estados Unidos.

Iberdrola ha obtenido un sangrante beneficio neto de 2.075 millones de euros en el primer semestre del año, debido principalmente al fuerte crecimiento en Estados Unidos. Y en las inversiones llevadas a cabo durante el primer semestre ha sido las realizadas en Estados Unidos, 1.246 millones de euros, las máximas y sensiblemente superiores a las invertidas en España.

Pero el fondo de inversión estadounidense Blackrock quiere más. Hay que tener en cuenta que, a través de sus fondos indexados cuenta con presencia en las 35 compañías del Ibex con un patrimonio valorado en la actualidad en 17.800 millones de euros (y que Blackrock es la mayor gestora de fondos del mundo con casi 10 billones de dólares en activos bajo gestión) dado que este fondo que preside Larry Fink suma 25 fondos de inversión distintos y entidades distintas, muchos de ellos con falsa sede fiscal en Islas Caimán, Holanda, Singapur, Jersey y Delaware (EEUU), obviamente todos de baja o nula fiscalidad.

Aunque hay 2 grandes accionistas más, el fondo soberano de Catar (QIA) ha apoyadola gestión y la continuidad de Galán en sus cargos. Y el banco noruego Norges Bank, tercer accionista que cuenta con el 3,56% de las acciones de la energética, también ha apoyado a Galán.QIA entró en el capital de Iberdrola con un 6,2% en 2011, después elevó su participación hasta el actual 8,7% y siempre ha apoyado el modelo de empresa impulsado por Ignacio Galán.

Parece hacerse una idea del carácter estadounidense de Iberdrola. Su filial Avangrid, cotiza desde 2015 en la bolsa de Nueva York, y está presente en 25 estados, gestionando más de 9.300 megavatios (MW) de capacidad instalada, de los cuales más de 8.500 MW de renovables (principalmente eólica y solar fotovoltaica), y más de 170.000 kilómetros de líneas eléctricas a través de ocho distribuidoras en Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts. Además, Avangrid cuenta en Estados Unidos con una cartera de proyectos renovables de alta calidad de más de 22.000 MW, que representan una plataforma estable de crecimiento continuado durante los próximos años a medida que el país cumpla sus objetivos de descarbonización. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El colmo de la estupidez Las corbatas fuera/las bragas abajo/ahorrando energía/¡uh, uh, uh, uh!/contentos marchamos Miedo al mañana El miedo nos predispone a ver las cosas peor de lo que son, es el verdadero culpable de que se haya instaurado “la era de la anestesia” ​El dúo “Pepe y Manolo” Gabriel Muñoz Cascos, Córdoba Bitácora de Futuro El reflejo del diablo en la asadura del espejo ​Repoblar un pueblo abandonado, no puede ser un delito, libertad de los pobladores de Fraguas No puede ser que la consejería de JCCM diga que quiere luchar contra las despoblación rural mientras unos jóvenes no pueden levantar un pueblo como Fraguas