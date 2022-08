¿Qué es necesario una vez se adquiere un certificado digital? INCEHARD Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022, 15:53 h (CET)

Los certificados digitales se han vuelto muy populares en este tiempo, principalmente porque permiten ofrecer un plus de seguridad en un mundo digital cada vez más avanzado, pero también peligroso. El certificado digital permite a una persona poder identificarse de manera inequívoca de manera electrónica y con plena validez jurídica. Y aunque existen otras razones importantes para tenerlo instalado en el ordenador, esta es la principal de todas. Adquirirlo conlleva un proceso, y una vez adquirido e instalado hay que saber qué es lo necesario hacer después. Es por eso que a continuación la firma INCEHARD, un instituto tecnológico especializado en el análisis de hardware, ofrece información importante al respecto.

¿Qué hacer después de adquirir un certificado digital? Un certificado digital es una especie de documento virtual con validez jurídica y autentificado por la Administración Pública, que contiene los datos de identificación de una persona física o jurídica con el fin de certificar su identidad en la red. Su utilidad es muy amplia e importante, ya que permite desde firmar documentos de manera telemática, hasta para solicitar subvenciones, y otros tipos de trámites administrativos formales. Una vez instalado el certificado digital en el ordenador, lo siguiente y necesario que hay que hacer es configurarlo adecuadamente, un proceso sencillo que no tarda prácticamente. Después es muy recomendable realizar una copia de seguridad del mismo en un disco externo o USB, por si en un futuro se deba formatear el equipo, o se quiera instalar el certificado en más de un ordenador.

Certificados digitales para hardware Otro de los certificados digitales que hoy en día han cobrado una gran importancia, es el certificado digital para hardware, proporcionado por compañías especializadas INCEHARD. El objetivo es garantizar la seguridad del software y periféricos que conforman un ordenador. La importancia de estos certificados radica en que hasta ahora prácticamente no existía una manera de verificar la seguridad del hardware, aun cuando ya hay muchas formas de utilizarlo con fines fraudulentos, para robar información, espirar a personas, y más. La certificación profesional ofrecida por INCEHARD que acredita los componentes informáticos, se llama Hardware Confianza. En este caso, una vez adquirido será necesario y obligatorio contar con un dispositivo externo para hacerlo funcionar desde el ordenador. Concretamente, hará falta una tarjeta certificada criptográfica o troquelada para la firma electrónica y un lector externo Smart Card, con el cual cumplir adecuadamente los estándares técnicos más exigentes para firmas electrónicas.

Los certificados digitales y concretamente el certificado para hardware, representan un importante paso hacia adelante en temas de ciberseguridad. En definitiva, son una manera de hacer más seguro el uso de los dispositivos digitales y electrónicos modernos.



