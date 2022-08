Pamplona le abre las puertas a los ‘lofts’ Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022, 11:55 h (CET)

El loftsurgió en la década del 50 en Nueva York, Estados Unidos, donde muchas fábricas y talleres abandonados se convirtieron en viviendas para estudiantes y artistas. Con el tiempo, vivir en un inmueble de este tipo pasó a ser una moda vanguardista de alto nivel. En España, estas propiedades comenzaron a ser populares alrededor del año 2000, cuando empezaron a proliferar en distintas ciudades.

Los lofts se caracterizan por carecer de divisiones y puertas. Son buscados por el espacio abierto que ofrecen y porque, por lo general, cuentan con grandes ventanales que dan abundante luminosidad. Ahora bien, según comentan los especialistas de la promotora española especializada en lofts, pisos y otros tipos de vivienda,Navarra Homes, las leyes españolas pueden ser muy restrictivas con estas propiedades. Si bien esta promotora inmobiliaria nunca ha tenido dificultades para vender este tipo de inmuebles, los trámites de habitabilidad pueden suponer un obstáculo.

El mercado del loft en Pamplona atraviesa un período de expansión Desde 2018 el mercado del loft en Pamplona atraviesa una fase de crecimiento posibilitada por un cambio normativo que permite destinar a viviendas los bajos de las promociones inmobiliarias. Según datos provistos por Navarra Homes, en 2018 se registraron 9 operaciones con este tipo de propiedades. Este número se multiplicó tanto en 2019 como en 2020.

A su vez, en 2021 se concedieron 90 nuevas licencias y hoy en día la ciudad cuenta con más de 200 viviendas en bajo. En parte, la expansión de este sector del mercado se explica porque estos pisos disponen de una mejor eficiencia energética, cuentan con acabados y detalles de alta calidad y, además, suelen ser más económicos que los que están ubicados sobre la planta baja.

Según explican los especialistas de Navarra Homes, un loft debe contar con un documento administrativo que ratifique su habitabilidad. Este trámite requiere un estudio realizado por arquitectos e ingenieros que demuestre que la construcción cumple con todos los requisitos necesarios.

En ese contexto, desde el equipo de esta promotora afirman que “nuestros proyectos van más allá de la normativa mínima exigida. Hacemos una elección minuciosa del lugar donde desarrollar el proyecto. Si bien no es necesario, ponemos suelo radiante y obtenemos el Certificado Energético A. Esto garantiza muy buen aislamiento del frío, calor y ruidos. Además, aseguramos una distribución interior óptima y con abundante luminosidad”.

Rochapea y Mendillorri, dos zonas que reflejan el éxito del loft La Rochapea es el barrio de Pamplona donde más han prosperado las viviendas en bajo. Allí la cercanía al centro de la ciudad y la proximidad con zonas verdes como el paseo del Arga son factores de atracción. Los gastos de comunidad mensuales de estas viviendas son muy bajos (3 o 4 € al mes) porque no hacen uso de las escaleras ni los ascensores. Además, al disponer de calefacción por suelo radiante o aerotermia consiguen una mejor eficiencia energética y menor consumo. Mendillorri es otro de los barrios donde estos pisos están en auge.

Según Navarra Homes, hoy en día los lofts ubicados en pisos en bajo son una alternativa de vivienda de alta calidad que tiene cada vez más adeptos.



