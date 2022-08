Informe de Ricoh: Por qué los empleados le están tendiendo la mano virtual a los robots Comunicae

lunes, 1 de agosto de 2022, 11:00 h (CET) La compañía líder en servicios digitales presenta su investigación sobre los beneficios de la automatización de procesos en el trabajo híbrido. Los fanáticos de los clásicos taquilleros de ciencia ficción deberían estar codeándose con colegas robots a estas alturas. Sin embargo, estamos en 2022 y hay una falta clara de cyborgs que socialicen después del trabajo para discutir los planes del fin de semana.

La realidad es que los trabajadores están mucho menos preocupados por la invasión de Matrix que en otros años. ¿Por qué? Porque ven cada vez más la automatización como un medio para hacerles más felices y productivos, en lugar de sentir miedo por si les sustituyen en el trabajo.

El valor de la tecnología y la automatización, cuando se implementa de manera efectiva, es visto con buenos ojos por los responsables y empleados, ya que libera tiempo para realizar tareas de valor añadido. ¿Quién no cambiaría las tareas aburridas y repetitivas por aquellas más creativas y gratificantes?

Sin embargo, el apetito de los empleados por la automatización no se satisface.

La última investigación encargada por Ricoh revela que solo el 11% de los empleados tiene acceso a herramientas de automatización del flujo de trabajo. La paradoja surge cuando un 69% afirma que la automatización de procesos mejora su trabajo. Mientras tanto, el 44% asegura que no ha habido cambios en la inversión de su empresa en herramientas para automatizar tareas o procesos durante el año pasado, a pesar de que la megatendencia de la digitalización está alcanzando un ritmo inevitablemente mayor.

En Ricoh, empresa líder en servicios digitales que, mediante el uso de tecnologías innovadoras, facilita el trabajo inteligente a las personas desde cualquier lugar, consideran que trabajar de manera creativa y generar valor es lo que hace que el trabajo sea realmente satisfactorio, ya sea en el trabajo dentro de Ricoh como en el de sus clientes. Para la compañía, la realización personal es el sentimiento que se gana con el logro y el autodesarrollo como resultado de emprender tareas verdaderamente atractivas.

Es por eso por lo que sentirse realizado a través del trabajo es fundamental en su visión para 2036, el año en que Ricoh cumple 100 años y celebra un siglo a la vanguardia de la innovación en el lugar de trabajo.

Como muestra su investigación, la mayoría de los empleados creen que la digitalización de procesos mejora su trabajo, ya que las cargas de trabajo pesadas de administración, la falta de sistemas de reserva de oficina y la tecnología de flujo de trabajo inadecuada dificultan la probabilidad de que se sientan satisfechos. Esto constituye una clara llamada a la tecnología y los procesos automatizados, una llamada a la que en Ricoh han respondido muchas veces.

No es ningún secreto que la automatización representa una oportunidad de oro para que líderes y decisores mejoren la experiencia de los empleados. Puedes inspirar a las personas a involucrarse más en su trabajo y ayudar a Re energizar a los colaboradores desilusionados.

La automatización puede hacer que los clientes se beneficien de un servicio más rápido y de confianza, lo que mejora la probabilidad de retención de los empleados. Los jefes ya no pueden darse el lujo de ignorar al elefante automatizado en la sala.

Todo gira alrededor de la realización personal a través del trabajo. Después de todo, sentirse satisfecho con una tecnología frustrante y unos procesos manuales engorrosos es tan probable como una invasión alienígena.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.